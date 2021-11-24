«Ничего не ясно». Пилоты недовольны решением FIA по Ферстаппену

На Гран При Бразилии многие остались недовольны тем, что Макс Ферстаппен избежал наказания после того, как выдавил Льюиса Хэмилтона с трассы. Пилоты потребовали прояснить, какие маневры легальны, а какие нет.

Для этого FIA провела перед Гран При Катара собрание.

«Мы прояснили пилотам, чего от них ждем, – сказал гоночный директор федерации Майкл Маси. – Кто-то из них согласился, кто-то нет, но так всегда бывает».

Гонщик, однако, ясности не увидели.

«Ничего не прояснено, – сказал Льюис Хэмилтон. – Все пилоты, кроме Макса просили ясности, но ясно не стало. Белая линия нас больше явно не ограничивает, так что мы просто будем бороться. И если Бразилия повторится, решение должно быть таким же».

С Льюисом согласился его будущий напарник Джордж Расселл:

«Сделай так Макс на последнем круге гонки, он наверняка получил бы штраф».

С непонятностью правил согласен и Фернандо Aлонсо:

«Серых зон слишком много. Иногда ты за счет них выигрываешь, в другой раз от них страдаешь».

Карлос Сайнс рассчитывает, что правила уточнят хотя бы в межсезонье:

«Зимой точно надо прояснить, что допустимо при атаке и обороне. Можно ли выдавливать соперника с трассы? Один раз или несколько? Будут ли давать предупреждения. Мы ждали ответов, но часть проблемы в том, что судьи меняются».

Маси, однако, предупредил, что одинаковых решений от судей ждать не приходится:

«Мы дали пилотам базовые правила, но они должны понимать, что каждое решение рассматривается отдельно, с учетом конкретных обстоятельств».