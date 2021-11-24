«Ничего не ясно». Пилоты недовольны решением FIA по Ферстаппену
Пояснения федерации никого не устроили
На Гран При Бразилии многие остались недовольны тем, что Макс Ферстаппен избежал наказания после того, как выдавил Льюиса Хэмилтона с трассы. Пилоты потребовали прояснить, какие маневры легальны, а какие нет.
Для этого FIA провела перед Гран При Катара собрание.
«Мы прояснили пилотам, чего от них ждем, – сказал гоночный директор федерации Майкл Маси. – Кто-то из них согласился, кто-то нет, но так всегда бывает».
Гонщик, однако, ясности не увидели.
«Ничего не прояснено, – сказал Льюис Хэмилтон. – Все пилоты, кроме Макса просили ясности, но ясно не стало. Белая линия нас больше явно не ограничивает, так что мы просто будем бороться. И если Бразилия повторится, решение должно быть таким же».
С Льюисом согласился его будущий напарник Джордж Расселл:
«Сделай так Макс на последнем круге гонки, он наверняка получил бы штраф».
С непонятностью правил согласен и Фернандо Aлонсо:
«Серых зон слишком много. Иногда ты за счет них выигрываешь, в другой раз от них страдаешь».
Карлос Сайнс рассчитывает, что правила уточнят хотя бы в межсезонье:
«Зимой точно надо прояснить, что допустимо при атаке и обороне. Можно ли выдавливать соперника с трассы? Один раз или несколько? Будут ли давать предупреждения. Мы ждали ответов, но часть проблемы в том, что судьи меняются».
Маси, однако, предупредил, что одинаковых решений от судей ждать не приходится:
«Мы дали пилотам базовые правила, но они должны понимать, что каждое решение рассматривается отдельно, с учетом конкретных обстоятельств».
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