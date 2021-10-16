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Формула 1 Новости

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1

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Патрисио О'Уорд примет участие в тестах новичков, но не сможет проехать на болиде Формулы 1 в пятницу

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1

Патрисио О'Уорд принес McLaren третье место в зачете пилотов американского чемпионата IndyCar, что стало поводом в очередной раз возобновить разговоры о его переходе в Формулу 1.

В частности, появились слухи о возможном его появлении в пятничной тренировке во время Гран При Мексики. Однако глава McLaren Racing Зак Браун опроверг такую возможность, дав понять, что в условиях борьбы за третье место в Формуле 1 с Ferrari не хочет жертвовать даже одной тренировкой ради О'Уорда

«Мы ни за что не сделаем этого, – сказал Браун. – Он не сможет потренироваться в пятницу хотя бы потому, что это может испортить нам весь уик-энд. Это сделало бы хорошие заголовки газет в Мексике, но для нас сейчас важно, чтобы действующие пилоты смогли показать нужную скорость».

При этом Браун в целом похвалил О'Уорда и не стал исключать его перехода в Ф1.

«У него был отличный сезон, – отметил Браун. – Он определенно является одним из лучших гонщиков IndyCar. Конечно, все пилоты хотят попасть в Формулу 1, но посмотрим, как он покажет себя на тестах новичков Формулы 1 в Абу-Даби. Но пока я хотел бы, чтобы он постарался в IndyCar.

Хуан-Пабло Монтойя и Жак Вильнев уже показали, что путь из IndyCar в Формулу 1 открыт».

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