«Ни опыта, ни компетенции». Ди Монтедземоло раскритиковал боссов Ferrari

Лука ди Монтедземоло был последним президентом Ferrari, при котором команда становилась чемпионом Формулы 1. По мнению итальянца, Скудерия допустила много ошибок с тех пор, как ее покинули он и бывший босс команды Стефано Доменикали.

«У людей, которые руководили Ferrari, не было ни опыта, ни компетенции в Формуле 1, – заявил ди Монтедземоло каналу RTL. – Они думали, что можно начать быстро побеждать в Ф1, просто по щелчку пальцев».

Одной из ошибок своих преемников ди Монтедземоло назвал уход экс-технического директора Джеймса Эллисона, который теперь работает на Mercedes: «Я говорю о нем, но мог бы и других назвать. А еще они ошиблись, переводя очень хороших инженеров дорожных машин на работу в Ф1. Тут требуются совсем другие навыки».

После ухода ди Монтедземоло Ferrari стала брать на ключевые роли в команде итальянцев. Однако по словам экс-президента, против такого был даже основатель бренда Энцо Феррари: «Энцо всегда говорил, что если лучший пилот будет из Гватемалы, то надо нанять его. То же самое и с инженерами. Надо нанимать лучших, чтобы улучшать скорость».