«Ни опыта, ни компетенции». Ди Монтедземоло раскритиковал боссов Ferrari
Бывший президент Скудерии недоволен своими преемниками
Лука ди Монтедземоло был последним президентом Ferrari, при котором команда становилась чемпионом Формулы 1. По мнению итальянца, Скудерия допустила много ошибок с тех пор, как ее покинули он и бывший босс команды Стефано Доменикали.
«У людей, которые руководили Ferrari, не было ни опыта, ни компетенции в Формуле 1, – заявил ди Монтедземоло каналу RTL. – Они думали, что можно начать быстро побеждать в Ф1, просто по щелчку пальцев».
Одной из ошибок своих преемников ди Монтедземоло назвал уход экс-технического директора Джеймса Эллисона, который теперь работает на Mercedes: «Я говорю о нем, но мог бы и других назвать. А еще они ошиблись, переводя очень хороших инженеров дорожных машин на работу в Ф1. Тут требуются совсем другие навыки».
После ухода ди Монтедземоло Ferrari стала брать на ключевые роли в команде итальянцев. Однако по словам экс-президента, против такого был даже основатель бренда Энцо Феррари: «Энцо всегда говорил, что если лучший пилот будет из Гватемалы, то надо нанять его. То же самое и с инженерами. Надо нанимать лучших, чтобы улучшать скорость».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Лука ди Монтедземоло
|Автор
|Иван Матушкин