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Формула 1 / Гран При Катара Новости

«Ни на что не похоже». Гонщики Ф1 рассказали об ожиданиях от ГП Катара

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Лишь двоим участникам чемпионата мира доводилось прежде выступать на трассе «Лосаил», но на симуляторе с ней познакомились все

«Ни на что не похоже». Гонщики Ф1 рассказали об ожиданиях от ГП Катара

Серхио Перес в 2009 году стартовал в Катаре на этапе серии GP2 Asia, а Никита Мазепин в 2014-м выступал на этой трассе, когда она принимала этап индийского первенства MRF Challenge. 

Впрочем, современные компьютерные инструменты позволяют получить хорошее впечатление о конфигурации и особенностях трассы, не покидая базы своей команды Ф1. По предварительным оценкам, в этот уик-энд потребуются настройки с высоким уровнем прижимной силы, а быстрые повороты станут для пилотов непростым испытанием.

«Трасса, похоже, весьма быстрая, – рассказал Motorsport.com Ландо Норрис. – Там не так много серьезных торможений а вот физические нагрузки будут весьма высокими.

Не знаю, как будет складываться гонка, пока это сложно предсказать. Но есть ощущение, что трасса весьма прикольная».

Пьер Гасли из AlphaTauri согласился с этой точкой зрения: «Есть ощущение, что средняя скорость будет высокой. Сложно сравнить эту трассу с чем-то еще, но нас ждет интересный вызов. На симуляторе пилотировать на ней очень интересно. Если говорить о гонках, то тут много затяжных поворотов, переходящих один в другой – потому преследовать соперника может оказаться непросто. Впрочем, посмотрим».

Француз добавил: «Можно ожидать больших физических нагрузок, так как медленных поворотов тут практически нет, а боковые перегрузки высоки. В Сан-Паулу нам уже досталось, так как там трасса закручена против часовой стрелки. Когда три этапа проходят подряд, уже после первого из них шея не может толком расслабиться. Но думаю, мы продержимся до Абу-Даби».

Джордж Расселл поддержал коллег: «Мне трасса понравилась. Быстрая, извилистая, с высоким прижимом и длинной прямой. Думаю, нас ждет хорошая гонка».

После поражения от Mercedes в Бразилии, где у чемпионских машин была потрясающая скорость на прямых, Серхио Перес выразил надежду на изменение такой ситуации в Катаре. 

«Надеюсь, все сложится иначе, – объяснил мексиканец из Red Bull. – Наверное, здесь максимальная скорость не станет настолько определяющей. Потому, хочется верить, мы будем более конкурентоспособны.

Тут нужен высокий прижим, но при этом трасса очень быстрая. Ну и главная прямая все же не настолько длинная».

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