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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией

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Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией
Автор:
, Ответственный редактор

По словам российского гонщика AlphaTauri, с самого старта Гран При Португалии он почти не испытывает позитивных эмоций

Субботняя сессия в Портимане закончилась для Даниила Квята с 13-м результатом – он вновь не смог пробиться в финал и в десятый раз в сезоне уступил в скорости партнеру по команде.

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«Не самая лучшая сессия, – сказал гонщик на медиа-сессии. – Я не слишком ощущал комфорт и уверенность в машине. Полагаю, мне не лучшим образом удалось справиться с условиями, не вышло найти верный ритм. 

Честно говоря, я так и не нащупал ритм за весь уик-энд, а вчера вообще проехал не так много чистых кругов. Сегодня утром казалось, что дела пошли на лад… Но на, все сложно, машину здорово дергало».

Журналисты спросили, не в настройках ли дело. «Не знаю, – признался Квят. – Но есть ощущения, что настройки нам стоит пересмотреть. Просто ощущения были такими, что я не мог атаковать острее определенного уровня.

Условия были сложными, был порывистый ветер, и я не смог как следует прочитать условия. Иногда ты занимаешься одной проблемой, вроде бы разбираешься с ней, но тут возникает другая. Вот и в этот раз я жаловался на недостаточную поворачиваемость, мы попробовали побороть ее, но проявились другие сложности. Ты словно пытаешься укусить себя за хвост…»

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

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