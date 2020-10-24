Ни комфорта, ни уверенности, ни ритма. Квят остался недоволен квалификацией

Субботняя сессия в Портимане закончилась для Даниила Квята с 13-м результатом – он вновь не смог пробиться в финал и в десятый раз в сезоне уступил в скорости партнеру по команде.

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«Не самая лучшая сессия, – сказал гонщик на медиа-сессии. – Я не слишком ощущал комфорт и уверенность в машине. Полагаю, мне не лучшим образом удалось справиться с условиями, не вышло найти верный ритм.

Честно говоря, я так и не нащупал ритм за весь уик-энд, а вчера вообще проехал не так много чистых кругов. Сегодня утром казалось, что дела пошли на лад… Но на, все сложно, машину здорово дергало».

Журналисты спросили, не в настройках ли дело. «Не знаю, – признался Квят. – Но есть ощущения, что настройки нам стоит пересмотреть. Просто ощущения были такими, что я не мог атаковать острее определенного уровня.

Условия были сложными, был порывистый ветер, и я не смог как следует прочитать условия. Иногда ты занимаешься одной проблемой, вроде бы разбираешься с ней, но тут возникает другая. Вот и в этот раз я жаловался на недостаточную поворачиваемость, мы попробовали побороть ее, но проявились другие сложности. Ты словно пытаешься укусить себя за хвост…»

Дополнительная информация: Олег Карпов