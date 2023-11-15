«Ни Алонсо, ни Льюис не обогнали бы Макса в Red Bull». Масса оценил трех чемпионов

Сезон-2023 наверняка еще долго будут изучать историки автоспорта. Очень редко в какой-то гоночной дисциплине можно встретить такое доминирование, как в этот раз в Ф1. Из 20 прошедших Гран При Макс Ферстаппен стал сильнейшим в 17 – за всю историю спорта лишь 17 пилотов смогли в принципе добраться до этой отметки за всю карьеру.

Голландец из Red Bull уже переписал великое множество всевозможных рекордов – и наверняка сделает это вновь на предстоящих этапах в Лас-Вегасе и Абу-Даби.

При этом болельщики и эксперты отмечают, что добиваться таких успехов Максу удается еще и потому, что он не встречает практически никакой внутрикомандной конкуренции со стороны Серхио Переса.

Часто можно встретить рассуждения о том, что если бы вместе с Ферстаппеном за «Быков» выступал не Перес, а кто-то из звезд первой величины, то результаты Макса были бы куда скромнее.

Однако с такой точкой зрения не согласился Фелипе Масса. По мнению (пока что) вице-чемпиона мира, даже если бы напарником голландца в нынешнем сезоне был еще один обладатель титула, исход сезона остался бы неизменным.

«Ферстаппен провел просто невероятный чемпионат, – объяснил Фелипе в интервью Formule 1.nl. – Как по мне, даже если бы в другой машине [Red Bull] был бы [Льюис] Хэмилтон или [Фернандо] Алонсо, это не сильно бы что-то поменяло. Разве что малость, но даже им не удалось бы побить Макса».

Также Массу спросили, считает ли он, что Red Bull есть смысл заменить Переса более именитым гонщиком.

«Знаете, пока Макс и RBR выигрывают титулы, им едва ли захочется что-то менять, – ответил бывший гонщик. – Понятно, что Максу сейчас комфортно, он выигрывает почти в каждой гонке. С его точки зрения любые изменения только ухудшат ситуацию.

Но давайте признаемся честно: всем нам хочется, чтобы судьба титула решалась на последнем этапе, как было в Абу-Даби в 2021-м. И с этих позиций, конечно, было бы здорово, чтобы место Переса занял кто-то из сильнейших гонщиков пелотона».

Нынешний контракт Серхио действует до конца 2024 года. В Red Bull уже много раз повторяли, что не намерены досрочно увольнять мексиканца. В то же время, после этого в Милтон-Кинсе почти наверняка появится новый гонщик.