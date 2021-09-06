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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

На последних кругах испанец из Apline дважды за три поворота избежал аварий

Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте

В концовке Гран При Нидерландов внимание всех телекамер было приковано к Максу Ферстаппену, который мимо ликующих трибун мчался к первой в карьере домашней победе, и попыткам Mercedes не упустить лучший круг Льюиса Хэмилтона. 

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Именно по этой причине в трансляцию не попали кадры борьбы Фернандо Алонсо с Карлосом Сайнсом за шестое место. Пилот Alpine пошел в атаку на своего соотечественника в первом повороте, после чего чуть не устроил аварию в третьем.

Об этом двукратный чемпион мира рассказал после финиша. 

«Борьба была очень упорной, – признался он. – За шесть кругов до финиша я даже решил, что уже обогнал Карлоса. Мне удалось поравняться с ним на стартовой прямой, будучи внутри. Но в последний момент он отпустил тормоз и вновь нажал его запредельно поздно. Мы лишь чудом не столкнулись в первом повороте.

После этого в третьем моя гонка едва не закончилась. Я заблокировал передние колеса, и меня понесло наружу. Обычно там есть пара метров до барьера, но меня несло вперед, пока до стены не осталось 10 сантиметров.

Аварии позволило избежать не мое мастерство, а исключительно везение. Я не контролировал машину, мне просто повезло».

Чуть позже, на самом последнем круге гонки, Алонсо все же смог опередить Сайнса в первом повороте, но использовал внешний радиус: 

 

Для Фернандо ярким получилось и начало гонки, когда он смог опередить Антонио Джовинацци и своего напарника Эстебана Окона.

«В первом повороте меня ударил Эстебан, во втором – [Джордж] Расселл, а в шестом Джовинацци, – рассказал двукратный чемпион мира. – После этого в седьмом Карлос с Джовинацци увлеклись борьбой, и я проскочил вперед, отыграв позицию.

Шины сегодня доказали свою прочность – я избежал проколов, чему был очень рад».

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