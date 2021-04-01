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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Трасса Гран При Австралии станет на 5 секунд быстрее

Автор:
, редактор (Австралия)
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

В Альбер-парке ждут рекордов максимальной скорости и времени на круге, а также повышения числа обгонов

Учитывая перенос Гран При Австралии 2021 года с марта на ноябрь, в Мельбурне занялись масштабной реконструкцией трассы. Перестройка нацелена на то, чтобы сделать гонки в Австралии зрелищнее, с большим числом обгонов. 

Глобальному изменению подвергли связку 9-10 поворотов, где вместо резкого торможения теперь следует скоростной поворот. В нескольких местах трассу расширят и слегка изменят, чтобы создать больше траектории для проезда болидов и, как следствие, возможность для борьбы колесо в колесо.

В первом повороте трасса станет шире на 2,5 метра, а в третьем сразу на 4 метра. Шестой поворот расширят на 7,5 метров, благодаря чему минимальная скорость его прохождения вырастет со 149 км/ч до 219 км/ч.

В 13-м повороте будет заострен апекс, что сделает торможение перед ним резче. А изменение связки 9-10 поворотов позволит установить четвертую зону DRS.

По данным организаторов гонки, все эти изменения позволят сократить квалификационное время круга в Мельбурне на пять секунд, до результата 1:15.8. Средняя скорость при этом вырастет на 15 км/ч (до 251 км/ч), а максимальная скорость достигнет 330 км/ч. 

Также на два метра расширят пит-лейн, максимальную скорость на котором увеличат до 80 км/ч.

Australian GP map

Australian GP map

Photo by: FIA

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Фотограф: Дэйв Гуди

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Фотограф: Дэйв Гуди

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Фотограф: Дэйв Гуди

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Автор Эндрю ван Лёвен

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