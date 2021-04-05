«Невероятно токсичный человек». Фанаты обрушились на Марко из-за Гасли

Пьер Гасли поразил многих поклонников Формулы 1, став пятым в квалификации Гран При Бахрейна, выступая на AlphaTauri. Однако, руководитель гоночной программы Red Bull Хельмут Марко остался впечатлен меньше остальных, заявив, что Макс Ферстаппен проехал бы лучше даже при одинаковых машинах.

«Макс точно выиграл бы у него две-три десятых в квалификации. Поул бы не взял, но Гасли на четверть секунды опередил», – заявил австриец.

Слова Марко вызвали гнев у многих поклонников Ф1 в соцсетях.

«Кто-нибудь еще думает, что Марко невероятно тоскичный человек? Он так подлизывается к Максу, что вынуждает остальных его ненавидеть. А его нелюбовь к Гасли такова, что это уже не критика, а буллинг», – написал один из них в твиттере.

«Работать на Марко и Хорнера – как жить в токсичном городе», – добавил другой.

Поклонники также предложили Гасли как можно быстрее покинуть программу пилотов Red Bull.