Netflix объявила дату выхода второго сезона Drive to Survive

В среду стало известно, что завоевавший популярность у болельщиков сериал продолжится 28 февраля. Проект, призванный привлечь к Ф1 молодую аудиторию, расскажет о событиях сезона-2019.

Съемочная информация по ходу чемпионата по очереди работала в боксах разных команд, однако на настоящий момент практически нет информации о том, чему будут посвящены новые серии. Главной новинкой станет присутствие в Drive to Survive команд Mercedes и Ferrari – в 2018-м они отказались сотрудничать с Netflix, потому не попали в первый сезон.

При этом гостями Mercedes телевизионщики стали на Гран При Германии, где команда потерпела сокрушительное поражение – Льюис Хэмилтон даже хотел запретить использовать эти кадры.

Документальные кадры, как и прежде, будут дополнены интервью с героями Ф1.

Запуск второго сезона Drive to Survive пройдет одновременно на различных языковых версиях стримингового сервиса.