Netflix объявила дату выхода второго сезона Drive to Survive
Стриминговый сервис начнет показ второго сезона документального сериала, посвященного Формуле 1, в самом конце февраля.
В среду стало известно, что завоевавший популярность у болельщиков сериал продолжится 28 февраля. Проект, призванный привлечь к Ф1 молодую аудиторию, расскажет о событиях сезона-2019.
Съемочная информация по ходу чемпионата по очереди работала в боксах разных команд, однако на настоящий момент практически нет информации о том, чему будут посвящены новые серии. Главной новинкой станет присутствие в Drive to Survive команд Mercedes и Ferrari – в 2018-м они отказались сотрудничать с Netflix, потому не попали в первый сезон.
При этом гостями Mercedes телевизионщики стали на Гран При Германии, где команда потерпела сокрушительное поражение – Льюис Хэмилтон даже хотел запретить использовать эти кадры.
Документальные кадры, как и прежде, будут дополнены интервью с героями Ф1.
Запуск второго сезона Drive to Survive пройдет одновременно на различных языковых версиях стримингового сервиса.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
Netflix объявила дату выхода второго сезона Drive to Survive
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