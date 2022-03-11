Netflix не смогла убедить Ферстаппена вернуться в Drive to survive

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Прошлый год в Формуле 1 выдался одним из самых драматичных из-за упорного соперничества между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Однако узнать дополнительные подробности этого противостояния из очередного сезона сериала Drive to survive от сервиса Netflix мы не сможем, так как Макс Ферстаппен отказался принимать участие в съемках.

На тестах Формулы 1 в Бахрейне у Ферстаппена спросили, не изменил ли он своего мнения и не станет ли давать интервью создателям сериала в этом году.

«Нет, я не изменил своего мнения, – сказал пилот Red Bull. – Я после первого же сезона, в котором участвовал отказался от продолжения. Я приземленный человек, я люблю оперировать фактами, а не ловить хайп. Конечно, я понимаю, зачем это нужно Netflix, они так работают при создании любого своего продукта, будь то документалистика или чисто художественные сериалы. Но это просто все не для меня.

Я не против посмотреть Drive to survive, узнать, насколько они преувеличили все, как не против смотреть и другую их документалистику. Но мне просто не хочется в этом участвовать».