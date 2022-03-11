Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Перес объяснил свой разворот экспериментами с аэродинамикой Следующая / Окон возглавил протокол тестов к середине пятницы
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Netflix не смогла убедить Ферстаппена вернуться в Drive to survive

Голландский гонщик остался при мнении, что телевизионщики все врут

Автор:
, Редактор
Netflix не смогла убедить Ферстаппена вернуться в Drive to survive
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошлый год в Формуле 1 выдался одним из самых драматичных из-за упорного соперничества между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Однако узнать дополнительные подробности этого противостояния из очередного сезона сериала Drive to survive от сервиса Netflix мы не сможем, так как Макс Ферстаппен отказался принимать участие в съемках.

На тестах Формулы 1 в Бахрейне у Ферстаппена спросили, не изменил ли он своего мнения и не станет ли давать интервью создателям сериала в этом году.

«Нет, я не изменил своего мнения, – сказал пилот Red Bull. – Я после первого же сезона, в котором участвовал отказался от продолжения. Я приземленный человек, я люблю оперировать фактами, а не ловить хайп. Конечно, я понимаю, зачем это нужно Netflix, они так работают при создании любого своего продукта, будь то документалистика или чисто художественные сериалы. Но это просто все не для меня.

Я не против посмотреть Drive to survive, узнать, насколько они преувеличили все, как не против смотреть и другую их документалистику. Но мне просто не хочется в этом участвовать».

Читайте также:
Поделились
Перес объяснил свой разворот экспериментами с аэродинамикой
Предыдущая новость

Перес объяснил свой разворот экспериментами с аэродинамикой
Следующая новость

Окон возглавил протокол тестов к середине пятницы

Окон возглавил протокол тестов к середине пятницы
Больше от
Сергей Иванов
Williams прекратила тесты до завтра Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Williams прекратила тесты до завтра

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали

Фотографии: Williams Латифи в огне Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Фотографии: Williams Латифи в огне

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться
Формула 1

Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться

Култхард: Лучшие годы Ферстаппена еще впереди
Формула 1

Култхард: Лучшие годы Ферстаппена еще впереди

Хэмилтон: В Ф1 всегда есть хулиганы, но я не один из них
Формула 1

Хэмилтон: В Ф1 всегда есть хулиганы, но я не один из них

Самое важное:

Williams прекратила тесты до завтра
Формула 1 Формула 1

Williams прекратила тесты до завтра

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали
Формула 1 Формула 1

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали

Соперники Mercedes придумали, как оспорить понтоны W13
Формула 1 Формула 1

Соперники Mercedes придумали, как оспорить понтоны W13

Фотогалерея: Alpine стала розовой
Формула 1 Формула 1

Фотогалерея: Alpine стала розовой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.