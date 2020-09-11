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Формула 1 / Новость

«Нет смысла менять Элбона на Гасли». Хорнер о составе на 2021 год

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«Нет смысла менять Элбона на Гасли». Хорнер о составе на 2021 год
Автор:
, Редактор Ф1

По словам главы Red Bull Racing, команда нацелена оставить Алекса Элбона, однако время для окончательного решения еще не пришло

Победа Пьера Гасли на Гран При Италии всколыхнула волну разговоров о том, что Red Bull стоит вернуть француза в состав своей главной команды, где Алекс Элбон с самого старта нынешнего сезона ни разу не смог подняться на подиум. Однако Хельмут Марко сразу заявил, что «Быкам» неинтересна такая рокировка.

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Пока в Red Bull не объявили, кто станет напарником Макса Ферстаппена в новом сезоне. В команде повторяют, что готовы дать Элбону больше времени. 

На Гран При Тосканы Кристиан Хорнер озвучил еще одну причину, почему его команда не заинтересована в Гасли. 

«Пьер фантастически справляется с работой, – отметил британец. – После возвращения в Toro Rosso [по ходу сезона-2019] он смог обрести уверенность и отлично пилотирует. А AlphaTauri очень здорово работает с ним. Здорово видеть, как они взаимодействуют.

Если же говорить о планах Red Bull, то мы сфокусированы на Алексе Элбоне. Нам важно дать ему наилучшие возможности для сохранения своего места. Нет никакого смысла вновь менять гонщиков местами. 

AlphaTauri сейчас уже не наша молодежная команда. Ее более правильно назвать партнерской. И я не сомневаюсь, что Франц [Тост] доволен Пьером». 

Хорнер добавил: «Итоговое решение мы примем позже по ходу года. Мы со своей стороны не стремимся развернуть ситуацию. 

Нам важно разобраться с некоторыми проблемами, которые есть у RB16. Полагаю, сейчас мы начали понимать их и справляться с ними – и продолжим эту работу».

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Журналисты спросили Кристиана, что именно изменилось в отношениях двух команд концерна Red Bull. Тот ответил: «Их [AlphaTauri] стремления вышли за те рамки, что были у Toro Rosso.

У нас есть проект сотрудничества в тех рамках, которые определяет регламент. К примеру, со следующего года мы впервые будем пользоваться одной аэродинамической трубой. Это целесообразно с финансовой точки зрения. 

Я говорю именно об этом. Если же затрагивать вопрос талантливых пилотов, то за прошедшие годы Red Bull воспитала немало быстрых юниоров. И этот процесс будет продолжаться».

В настоящий момент только у Макса Ферстапена есть контракт с Red Bull на 2021 год. Гасли, Элбон и Даниил Квят пока не знают своего будущего. Из быстрой молодежи у компании есть пилоты Формулы 2 Юки Цунода, Джехан Дарувала и Юри Випс.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли , Александр Элбон , Кристиан Хорнер
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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