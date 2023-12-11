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«Нет никаких концепций». Технический директор Mercedes опроверг популярную теорию

По словам Джеймса Эллисона, для конструктора есть только удачные и неудачные детали, да методы их оценки – и ничего больше

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Копирование успешных решений соперников во все времена было неотъемлемой частью Формулы 1. Стоило кому-то из конструкторов отыскать удачную находку, как другие быстро внедряли ее у себя, чтобы не отстать от лидера. 

После того, как с 2022 года в чемпионат мира вернулся граунд-эффект, на трассу вышли очень непохожие одна на другую машины. Но не прошло и двух сезонов, как все они в большей или меньшей степени стали копиями Red Bull.

Даже Ferrari и Mercedes пришлось признать, что их идеи – с округлыми и минималистичными понтонами соответственно – уступают по эффективности находкам Эдриана Ньюи.

Ожидается, что к сезону-2024 команды подготовят решения, которые еще более приблизят их машины к чемпионской RB19 Макса Ферстаппена. 

В программе Sky Sports, посвященной итогам прошедшего чемпионата, технического директора Mercedes Джеймса Эллисона спросили, действительно ли они с подчиненными в Брэкли внедряют концепцию Red Bull. 

Ответ британца наверняка удивил многих: «На эту тему идет множество философских обсуждений, но с точки зрения конструктора – да и вообще любого, кто отвечает за эффективность – все эти концепции не имеют никакого отношения к машине. Ни малейшего отношения. 

Все дело в процессе, который позволяет вам оценить, какая деталь будет работать хорошо, а какая – плохо. 

Все дело в твоем умении выбрать из великого множества вариантов именно тот единственный, который нужно поставить на машину, чтобы он улучшил время круга. Вопрос в методах. 

А сама машина – это лишь результат применения этих методов. 

Потому, когда вы говорите мне о концепциях, то я слышу лишь о том, что у нас неверно откалибрована аэродинамическая труба или неправильно оцениваются результаты CFD. Вот что для меня значит концепция. 

А машина – лишь самый последний результат, который является итоговым следствием применения таких концепций». 

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes AMG, и Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Фото: Стив Этеринтгон / Motorsport Images

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes AMG, и Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Британец добавил: «Два последних года заставили нас скорректировать свои подходы и свою методологию. Если хотите, можете называть их нашей концепцией. Понятно, что после этого и конечные результаты стали иными – ведь детали готовятся, исходя из других принципов и другой оценки важности тех или иных параметров». 

Пример Aston Martin

Для команды Aston Martin ее технический директор Дэн Феллоуз, перешедший из Red Bull, построил к сезону-2023 шасси, в котором были реализованы идеи его бывшей команды. 

В первых Гран При скорость AMR23 удивила всю Формулу 1, но затем результаты упали, так как доработки не добавляли эффективности.  

«Взгляните на Aston, – сказал Эллисон. – Они попытались скопировать, а получилось не то же самое. Это совсем не так просто. Надо не только использовать хорошие детали, но и пройти путь ошибок, чтобы научиться отметать плохие. 

Разумеется, все нервничают, когда речь идет о серьезных переделках – а вдруг они не сработают. 

Главное для нас – стабильно прибавлять в эффективности от недели к неделе. Сейчас нам надо отыгрывать серьезное отставание [от Red Bull], потому и задача является особенно сложной».  

Mercedes F1 не выиграла в 2023 году ни одного Гран При, но финишировала второй в Кубке конструкторов, опередив Ferrari на три очка. 

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