Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свою поул-позицию на «Хунгароринге». В квалификации Гран При Венгрии пилот намного превзошел всех конкурентов и установил рекорд трассы, проехав круг за 1.13,447. Вблизи от Хэмилтона удержался только его партнер по команде Mercedes AMG Валттери Боттас: финн отстал на одну десятую секунды. Все остальные проиграли секунду и более.

Преимущество Льюиса над прочими участниками оказалось настолько велико, что соперники заговорили об особой легкости управления болидом W11. В частности, на это обратил внимание Макс Ферстаппен, оставшийся седьмым. Гонщик Red Bull говорил, что, судя по записям с машины Хэмилтона, Льюис едет словно по рельсам.

После завершения квалификации у Хэмилтона спросили, действительно ли пилотировать Mercedes настолько легко. «Нет, моя машина не ехала по рельсам, – ответил шестикратный чемпион Формулы 1. – Возможно, так кажется тем, у кого машина управляется не так хорошо. Сегодня Валттери не дал мне легкой жизни, но в итоге у нас всё получилось».