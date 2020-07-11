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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации

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«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации
11 июл. 2020 г., 15:51

Пилот Williams удивился собственному темпу на прямых и пообещал побороться за очки в воскресной гонке

На Гран При Штирии Джордж Расселл провел лучшую квалификацию в карьере. Пилот Williams вышел из первого сегмента и занял 12 место. После финиша британец поделился впечатлениями о своем выступлении под проливным дождем в Шпильберге.

«В начале первого сегмента я совершенно ничего не видел, – рассказал Расселл. – В какой-то момент инженеры сказали мне, что машины вокруг начали замедляться. И я такой: «ребята, говорите, где конкретно, я же вообще ничего не вижу».

Я словно на бешеной скорости несся по автостраде с выключенными дворниками. Когда на скорости за 300 подлетаешь к третьему повороту – это невероятно. Там мгла, там туман, там брызги от воды – и все это на полной скорости.

Я очень счастлив за всех ребят в команде. Неделя за неделей они вкладывали всю душу в работу – так что они совершенно точно заслужили этот результат.

Теперь я надеюсь хотя бы удержать свою позицию на старте. Наша скорость на прямых на удивление хороша – так что моей целью будет попасть в очки».

Гонка в Штирии начнется в воскресенье, 12 июля, в 16:00 по московскому времени. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию Гран При на «Ред Булл Ринге».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Квалификация
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams

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