На Гран При Штирии Джордж Расселл провел лучшую квалификацию в карьере. Пилот Williams вышел из первого сегмента и занял 12 место. После финиша британец поделился впечатлениями о своем выступлении под проливным дождем в Шпильберге.

«В начале первого сегмента я совершенно ничего не видел, – рассказал Расселл. – В какой-то момент инженеры сказали мне, что машины вокруг начали замедляться. И я такой: «ребята, говорите, где конкретно, я же вообще ничего не вижу».

Я словно на бешеной скорости несся по автостраде с выключенными дворниками. Когда на скорости за 300 подлетаешь к третьему повороту – это невероятно. Там мгла, там туман, там брызги от воды – и все это на полной скорости.

Я очень счастлив за всех ребят в команде. Неделя за неделей они вкладывали всю душу в работу – так что они совершенно точно заслужили этот результат.

Теперь я надеюсь хотя бы удержать свою позицию на старте. Наша скорость на прямых на удивление хороша – так что моей целью будет попасть в очки».

Гонка в Штирии начнется в воскресенье, 12 июля, в 16:00 по московскому времени. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию Гран При на «Ред Булл Ринге».