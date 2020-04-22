Гостем очередного выпуска Beyond the Grid – официального подкаста Формулы 1 – стал Ник Хайдфельд. Он выступал в чемпионате мира с 2000 по 2011 год и 8 раз финишировал на подиуме. Немецкий пилот рассказал о многих эпизодах своей карьеры, особо остановившись на весне 2005 года. В тот момент Хайдфельд и бразилец Антони Пиццония претендовали на остававшееся свободным место в команде Williams.

Два гонщика приняли участие в серии сравнительных тестов – и ведущий подкаста поинтересовался у Хайдфельда, не было ли ему, уже весьма опытному гонщику, обидно доказывать свои навыки в состязании с менее успешным спортсменом.

«Нет – так как я верил в себя, – ответил Хайдфельд. – Но обстановка была непростой. Вокруг многие говорили, что у Антонио уже есть контракт, что меня позвали только ради рекламы.

На предсезонных тестах в 2005 году немец не только опережал Пиццонию, но порой показывал лучшее время дня Фото: Mark Gledhill

Как-то во время тестов в Хересе я был в своей комнате через стенку от комнаты Антонио – и слышал, как он говорил со своим физиотерапевтом. Приложил ухо к стенке – и услышал, как Антонио рассказывает о системе премий: сколько он может получить за каждое заработанное очко или за каждый подиум. И сама собой пришла мысль: черт, так он уже знает, что возьмут его. Странный был момент – но в итоге это только усилило мою мотивацию.

Потом, кстати, я не раз имел возможность убедиться, что руководство команды интересовала только скорость, что они изначально были настроены взять более быстрого пилота».

Однако решение было озвучено только за считанные минуты до начала официальной предсезонной презентации.

«Мы приехали на площадку, где все должно было проходить – и только там нам окончательно все разъяснили, – вспоминает Хайдфельд. – Пиццония еще пять минут назад верил, что его могут взять в основной состав, а теперь должен был сидеть на сцене и говорить, как он счастлив быть запасным. Черт знает что».

Антонио Пиццония, Марк Уэббер и Ник Хайдфельд на предсезонной фотосессии Фото: BMW WilliamsF1

Как выбить с трассы Алези и не быть размазанным

Разговор во время записи подкаста также зашел о дебютном сезоне немецкого пилота: в 2000 году Хайдфельд выступал в составе команды Prost и был напарником гораздо более опытного Жана Алези. Сезон вышел непростым: машину никак не получалось сделать быстрой – а пилоты несколько раз столкнулись друг с другом.

«Мы очень часто обсуждали происходящее, постоянно что-то анализировали, у нас возникали самые разные идеи, мы хотели что-то изменить – но в итоге ничего не происходило, – поделился своими воспоминаниями пилот. – Свыкнуться с этим было тяжелее всего. Быть среди последних не так тяжело, когда ситуация меняется, когда ты работаешь и видишь результаты этой работы. А когда весь год все в одном и том же никудышном состоянии – это угнетает.

Болид Хайдфельда в гравии после столкновения с Алези на Гран При Австрии Фото: Motorsport Images

Что касается Жана – могу повторить то, что многие сказали до меня. В боксах он самый приятный человек, какого только можно вообразить – но за рулем его порой может переклинить.

В Австрии он атаковал меня, когда в этом не было смысла – у меня гонка складывалась гораздо лучше, и мы оказались рядом только во время пит-стопов. Его просили не атаковать меня, я не ожидал этой атаки – но он пошел в атаку и мы столкнулись. В такие моменты ты просто сидишь в разбитой машине и думаешь: ну и на кой это было делать вообще?

Но потом была гонка во Франции, где уже я начудил. Ошибся на торможении и врезался в машину Жана, который был на несколько позиций впереди. Причем на его домашней гонке! Да он мог бы просто размазать меня в интервью – но на деле повел себя по-джентльменски».

Почему пинок от Алонсо – это нестрашно

Во время интервью Хайдфельд сделал комплименты сразу нескольким пилотам, с которыми ему приходилось сражаться на трассах – однако особенно выделил на общем фоне Фернандо Алонсо.

«О, его возвращению в гонки я бы обрадовался больше всего. Когда он решил больше не выступать, я подумал: черт, как же хочется снова увидеть его в гонке, он же просто лучший. Да, он был пару раз чемпионом – но заслуживает большего количества титулов. Мне очень нравилось с ним сражаться – больше, чем с кем-либо другим.

Фернандо Алонсо, на McLaren преследует, BMW Sauber F1 Ника Хайдфельда на Гран При Франции 2007 года Фото: XPB Images

И это всегда была честная борьба. Скажем так, почти всегда. Ну, однажды в Монако он пнул меня в шпильке – но я тогда ехал на непрогретых дождевых шинах и только мешал всем. Понятно, что он должен был любым способом убрать меня с дороги, поэтому я отнесся к пинку с пониманием. Во всех остальных случаях он действовал жестко, но корректно.

Фернандо, на мой взгляд, лучший. Даже более талантливый чем Хэмилтон. Был сезон, когда я не выступал – и приехал в Монако как зритель. Но смог подойти к трассе ближе чем зритель. И как раз Фернандо с Льюисом выделялись на общем фоне тем, как здорово они контролируют машину. Хэмилтон сильнее рисковал, он проезжал ближе к отбойникам – но он не был так стабилен, как Алонсо. Хотя, думаю, с тех пор много изменилось – и наверняка сейчас Льюис уже не ездит так агрессивно и рискованно».