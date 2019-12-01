Нерасторопность инженеров лишила Квята шанса обогнать Переса

Даниил Квят назвал первый отрезок гонки в Абу-Даби ключевым моментом, позволившим россиянину набрать очки на последнем этапе сезона. Россиянин начал гонку на жестких шинах и проехал на них более двух третей дистанции. После этого на 42-м круге из 55-ти россиянин совершил единственный пит-стоп, перейдя на шины Medium.

«Начало гонки было сложным, – рассказал Даниил журналистам после финиша заезда. – Стартовать на Hard было рискованным делом, легко можно было оказаться одним из последних. Мы подозревали, что жесткая резина может быть хороша – но это никогда нельзя знать наверняка. Ты можешь сделать окончательный вывод, только когда выезжаешь на трассу.

На первом круге я все-таки потерял несколько позиций. Но мне удалось не провалиться слишком далеко – и в итоге наш план себя оправдал. В целом на первом отрезке темп был просто замечательным. Я каждый круг ехал как квалификационный и наслаждался этим.

Инженеры постоянно говорили, что я молодец, что мне надо продолжать в том же духе – и все будет здорово. А когда они так говорят, обычно это значит, что мы должны попасть в очки на финише. Что мне оставалось делать? Я продолжал атаковать, выкладывался на максимум, старался проходить круги как можно стабильнее. Все-таки этот отрезок гонки был ключевым».

Теоретически пилот Toro Rosso мог провести первую половину заезда еще лучше – однако на 20 с лишним кругов Квят застрял за Кими Райкконеном. По словам самого Даниила, он был ощутимо быстрее финского пилота – но опередить болид Alfa Romeo мешали проблемы с системой DRS (судьи позволили пилотам использовать ее только на 18-м круге).

Пара метров в пользу Переса

Во второй половине гонки целью для россиянина стал Серхио Перес. Мексиканец также использовал тактическую схему с одним пит-стопом в последней трети заезда – но, во-первых, стартовал на шинах Medium, а во-вторых, заехал в боксы на 3 круга раньше Квята (получив при этом покрышки Hard).

По словам Даниила, инженеры Toro Rosso обдумывали возможность провести пит-стоп раньше, чем Racing Point – однако слишком поздно дали пилоту команду сворачивать на пит-лейн. «Все решили считанные метры, – рассказал Квят. – Я в этот момент только-только проехал точку невозврата».

Не сумев упредить соперника, тактический штаб Toro Rosso решил, наоборот, немного отложить свой пит-стоп – но и это решение не принесло россиянину особой выгоды. Напомним, что еще одной проблемой для россиянина стало повреждение переднего антикрыла во время обгона одного из пилотов Renault.

На втором отрезке гонки Квят использовал шины Medium – хотя в теории команда могла поставить ему и наиболее мягкие и быстрые покрышки Soft.

«У нас не было уверенности, что шины выдержат, – прокомментировал такой вариант россиянин. – И сейчас я по-прежнему не могу сказать, какой вариант был идеальным. Но, с моей точки зрения, наш план был очень хорош и мы выжали из него максимум. В целом же это была просто прекрасная гонка. Отличная машина, отличный темп, отличная тактика – именно так, думаю, и надо заканчивать сезон».