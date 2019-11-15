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Формула 1 / Новость

«Непрофессионально и незрело». Феттель ответил Ферстаппену

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«Непрофессионально и незрело». Феттель ответил Ферстаппену
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 09:23

Гонщик Ferrari не стал критиковать соперника в отместку за слова о своей команде, но признал их незрелыми.

На Гран При США Ferrari впервые с мая не попала на подиум и явно потеряла преимущество в скорости, которое имело на всех осенних этапах. После гонки Макс Ферстаппен заявил, что это связано со снижением мощности мотора Скудерии, вызванным директивой FIA о недопустимости перерасхода топлива. 

По мнению Себастьяна Феттеля, голландец не только не прав, но и поступил непрофессионально, начав так высказываться о соперниках.

«Это знак нашего времени – многим людям есть, что сказать, – сказал Феттель. – Большая разница с прошлым в том, что сейчас многих людей слушают, а раньше их игнорировали. 

Каждый может говорить все, что хочет. Если это его мнение, что ж, у нас оно другое. Все свободны высказываться, и я не думаю, что кого-то в нашей команде задели его слова. Я мог бы сказать, что это непрофессионально и незрело, но полагаю, вы ждете от меня каких-то ответных слов, а мне это не интересно. Кроме того, лучший ответ для нас – возвращение к нормальной скорости».

В то же время, Феттель не стал отрицать, что в США его команда столкнулась с проблемами.

«Мы не гордимся тем, как выступили в Остине в воскресенье, – сказал немец. – Но после субботы не было причин жаловаться. А в воскресенье у нас возникло сразу несколько проблем: условия, шины, настройки. Нам надо над этим поработать, но заходить так далеко [как Ферстаппен] – несправедливо.

Но, повторюсь, надо жить самому и давать жить другим. Так что если это его мнение, то пусть. Если на следующих выходных он изменит мнение, нам будет все равно».

Феттель подтвердил слова Маттиа Бинотто о том, что потеря в темпе была вызвана неудачным балансом между максимальной скоростью и прижимной силой.

«Никакой мощности мотора мы не потеряли, – заверил Феттель. – Думаю, мы сделали прижимную силу чуть больше, чем у других команд. В квалификации было ясно, что на прямой мы выигрываем чуть меньше, чем обычно, но в поворотах проигрываем чуть меньше, так что вышло баш на баш. 

А потом я пропустил большую часть гонки, а у Шарля не было обычного темпа. Но я знаю, что причина не в [снижении мощности мотора]. Свою сыграли другие вещи, с которыми мы сейчас разбираемся.

В этом году мы не были боеспособны в некоторых гонках, это не единственный случай. Надо разобраться с этим и не допустить повторения. Мы займемся этим при подготовке к следующему году».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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