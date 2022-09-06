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Формула 1 / Гран При Италии Новость

«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull

После Гран При Нидерландов команде пришлось выступить с официальным заявлением, чтобы развеять слухи

Адам Купер
Автор:
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull
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Гонка в Зандфорте обещала поклонникам Ф1 интересную концовку: Макс Ферстаппен был быстрее на трассе, но Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом имели преимущество за счет меньшего числа пит-стопов. 

Итог этого сражения выглядел непредсказуемым, но только до 44-го круга, когда из-за остановки на обочине Юки Цуноды cудьи ввели режим VSC. Это позволило Red Bull провести своему лидеру пит-стоп без большой потери времени, обеспечив необходимое преимущество. 

В этой связи в социальных сетях и некоторых медиа появились предположения, что поломка на AlphaTauri японца в действительности была «подставной» – как авария Нельсона Пике в Сингапуре-2008.

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В понедельник вечером AlphaTauri сделала официальное заявление, в котором называет безосновательными обвинения в адрес команды и главы тактического штаба Red Bull Ханны Шмиц, которую прежде Ферстаппен и Хельмут Марко называли соавтором побед голландца.  

В заявлении говорится: «Можно испытать лишь крайнее разочарование, читая высказывания и комментарии, адресованные нашей команде и главе тактического штаба Red Bull Racing Ханне Шмиц.  

Столь ненавистническое поведение нельзя назвать допустимым, а выдвигаемые обвинения в нечестной игре неприемлемы, несправедливы и совершенно неуважительны в отношении как Ханны, так и нас.

Мы всегда выступали в соревнованиях независимо, честно, с высочайшим уровнем уважения и спортивного мастерства. 

На машине Юки возникла поломка, которую команда не смогла оперативно идентифицировать, и которая вынудила его остановиться на трассе. Предполагать что-то иное оскорбительно и совершенно некорректно».

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Юки Цунода, AlphaTauri AT03, пит-стоп

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Наказания без вины не бывает

Судьи FIA не стали наказывать Цуноду за то, что тот после остановки на трассе вернулся на пит-лейн с ослабленными ремнями безопасности. Гонщик, как принято говорить, отделался легким испугом – получил только предупреждение. 

Однако это предупреждение стало для японца пятым в сезоне – до того он три раза создавал помеху соперникам, а однажды нарушил норматив максимального времени на круге возвращения в боксы по ходу квалификации. 

По регламенту за пять предупреждений предусмотрено наказание – перестановка на десять позиций в ближайшем Гран При. FIA пока не подтвердила этот штраф, но нет оснований считать, что Юки простят. 

Таким образом, в ближайший уик-энд в Монце Цунода будет стартовать одним из последних. Пока его лучший квалификационный результат за карьеру – седьмое место в Баку и Шпильберге в 2021 году. 

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