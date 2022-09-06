Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонка в Зандфорте обещала поклонникам Ф1 интересную концовку: Макс Ферстаппен был быстрее на трассе, но Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом имели преимущество за счет меньшего числа пит-стопов.

Итог этого сражения выглядел непредсказуемым, но только до 44-го круга, когда из-за остановки на обочине Юки Цуноды cудьи ввели режим VSC. Это позволило Red Bull провести своему лидеру пит-стоп без большой потери времени, обеспечив необходимое преимущество.

В этой связи в социальных сетях и некоторых медиа появились предположения, что поломка на AlphaTauri японца в действительности была «подставной» – как авария Нельсона Пике в Сингапуре-2008.

В понедельник вечером AlphaTauri сделала официальное заявление, в котором называет безосновательными обвинения в адрес команды и главы тактического штаба Red Bull Ханны Шмиц, которую прежде Ферстаппен и Хельмут Марко называли соавтором побед голландца.

В заявлении говорится: «Можно испытать лишь крайнее разочарование, читая высказывания и комментарии, адресованные нашей команде и главе тактического штаба Red Bull Racing Ханне Шмиц.

Столь ненавистническое поведение нельзя назвать допустимым, а выдвигаемые обвинения в нечестной игре неприемлемы, несправедливы и совершенно неуважительны в отношении как Ханны, так и нас.

Мы всегда выступали в соревнованиях независимо, честно, с высочайшим уровнем уважения и спортивного мастерства.

На машине Юки возникла поломка, которую команда не смогла оперативно идентифицировать, и которая вынудила его остановиться на трассе. Предполагать что-то иное оскорбительно и совершенно некорректно».

Юки Цунода, AlphaTauri AT03, пит-стоп Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Наказания без вины не бывает

Судьи FIA не стали наказывать Цуноду за то, что тот после остановки на трассе вернулся на пит-лейн с ослабленными ремнями безопасности. Гонщик, как принято говорить, отделался легким испугом – получил только предупреждение.

Однако это предупреждение стало для японца пятым в сезоне – до того он три раза создавал помеху соперникам, а однажды нарушил норматив максимального времени на круге возвращения в боксы по ходу квалификации.

По регламенту за пять предупреждений предусмотрено наказание – перестановка на десять позиций в ближайшем Гран При. FIA пока не подтвердила этот штраф, но нет оснований считать, что Юки простят.

Таким образом, в ближайший уик-энд в Монце Цунода будет стартовать одним из последних. Пока его лучший квалификационный результат за карьеру – седьмое место в Баку и Шпильберге в 2021 году.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь