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Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми

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Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
8 июл. 2020 г., 03:30

В чемпионской команде признали: неисправность вызвана самой конструкцией гоночного болида

Mercedes выяснила, почему возникали перебои в работе коробки передач на Гран При Австрии. Оказалось, что причина кроется в конструкции машины. Об этом рассказал инженерный директор гоночного коллектива Эндрю Шовлин.

«Мы узнали о неполадках в пятницу. Тогда они впервые проявили себя на машине Валттери Боттаса, – заявил Шовлин. – С тех пор одна и та же техническая проблема возникала снова и снова. Перед гонкой мы уже знали, чего ожидать, так как вдоволь насмотрелись на это в субботу.

Мы просто собираем машину и отправляем ее на трассу – и в какой-то момент возникает неисправность коробки передач. Вопрос только в том, когда именно.

Все дело в накапливании помех от электрических систем автомобиля. Они начинают влиять на функционирование других деталей. В случае с Валттери мы обнаружили это на середине гонки. На машине Льюиса проблемы возникли позже, но они были куда серьезнее».

В команде подозревают, что причиной может быть сочетание компоновки болида с особыми характеристиками трассы в Шпильберге – в частности, с поребриками, на которые в Австрии часто заезжали гонщики. Чтобы устранить этот фактор риска, команда попросила своих пилотов не заезжать на бордюры.  

На момент написания заметки в Mercedes AMG не придумали, как избавиться от электрических помех, влияющих на коробку передач. Известно лишь, что команде не понадобится совершенно новая конструкция коробки передач: гоночный коллектив попробует внести точечные изменения, чтобы не допустить повторения ситуации на втором этапе сезона, Гран При Штирии. Эта гонка состоится в ближайшее воскресенье, 12 июля.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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