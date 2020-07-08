Mercedes выяснила, почему возникали перебои в работе коробки передач на Гран При Австрии. Оказалось, что причина кроется в конструкции машины. Об этом рассказал инженерный директор гоночного коллектива Эндрю Шовлин.

«Мы узнали о неполадках в пятницу. Тогда они впервые проявили себя на машине Валттери Боттаса, – заявил Шовлин. – С тех пор одна и та же техническая проблема возникала снова и снова. Перед гонкой мы уже знали, чего ожидать, так как вдоволь насмотрелись на это в субботу.

Мы просто собираем машину и отправляем ее на трассу – и в какой-то момент возникает неисправность коробки передач. Вопрос только в том, когда именно.

Все дело в накапливании помех от электрических систем автомобиля. Они начинают влиять на функционирование других деталей. В случае с Валттери мы обнаружили это на середине гонки. На машине Льюиса проблемы возникли позже, но они были куда серьезнее».

В команде подозревают, что причиной может быть сочетание компоновки болида с особыми характеристиками трассы в Шпильберге – в частности, с поребриками, на которые в Австрии часто заезжали гонщики. Чтобы устранить этот фактор риска, команда попросила своих пилотов не заезжать на бордюры.

На момент написания заметки в Mercedes AMG не придумали, как избавиться от электрических помех, влияющих на коробку передач. Известно лишь, что команде не понадобится совершенно новая конструкция коробки передач: гоночный коллектив попробует внести точечные изменения, чтобы не допустить повторения ситуации на втором этапе сезона, Гран При Штирии. Эта гонка состоится в ближайшее воскресенье, 12 июля.

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