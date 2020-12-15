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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби

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Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби
Автор:
, ответственный редактор

Форма чемпионской команды в финальной гонке удивила многих. Франко Нуньес нашел интересное объяснение нехватке темпа у чемпионов мира

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин на традиционном брифинге по итогам гонки подтвердил то, что уже сказал Тото Вольф сразу после финиша. Из-за проблем с мотор-генераторами MGU-K пилоты команды теряли около 0,1 секунды на круге, а шины на этот раз работали не в самых оптимальных условиях. Однако есть и еще один фактор, объясняющий поражение Mercedes.

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Шовлин дал понять, что сам по себе этот фактор не мог радикально изменить расстановку сил: «Что именно произошло, пока до конца не понятно. Но на двух последних Гран При было зафиксировано несколько проблем с MGU-K на моторах Mercedes. Я бы сказал, что мы не волновались о возможности какой-то конкретной поломки, однако перевели свои силовые установки в самый консервативный режим. Просто чтобы подстраховаться.

Дело в том, что если вы не знаете, где в точности источник проблем, то не имеете возможности устранить его. Однако всегда существуент способ быть осторожнее и снизить риск. В гонке мы действительно снизили мощность, но незначительно – настолько, что гонщики этого даже не заметили. Это наша работа, которую мы провели за сценой».  

Итак, скорость не пострадала? Одна десятая секунды на круге еще могла сыграть роль в квалификации, результаты которой оказались очень плотными, но никак не объясняет 16 секунд отставания Боттаса на финише. 

Вот что говорит Шовлин: «Разница мала. Она точно не повлияла на результаты гонки. Мы говорим о потере даже меньше, чем одна десятая на круге». 

Но здесь важно учитывать еще один фактор. Расход топлива. 

Моторы, как мы знаем, работали в консервативном режиме, а потому потребляли меньше. Сравним скорость гонщиков в точке замера. У Боттаса это 309,5 км/ч, у Хэмилтона – 310,1 км/ч. Оба значительно медленнее Ферстаппена, тот разгонялся до 311,4 км/ч. 

«Начиная с субботнего утра мы уступали Максу в скорости, – подтвердил Шовлин. – Мы знали, что стоит ожидать проблем с резиной. В каких-то ситуациях она работала как надо, в других – нет. Суббота оказалась сложной, и я думаю, что второе и третье место на решетке, совсем близко к поулу, можно считать успехом.

В гонке же практически сразу стало ясно, что наш темп не позволяет навязать борьбу Red Bull. Так что мы решили защищать вторую и третью позиции».

В концовке гонки речь шла именно о защите. На Льюиса – виданное ли это дело – стал накатывать Алекс Элбон. Оценки наших экспертов с учетом инсайдерских данных позволяют заключить, что после финиша в баках Mercedes осталось по 13 кг лишнего топлива. 

А это уже не шутка. Такая масса замедляет машину минимум на 0,2 секунды с круга. И фактор ненужной экономии горючего отлично объясняет, почему именно на второй половине дистанции пилоты на черных W11 стали так заметно отставать от Макса. 

Консервативный режим сыграл против Mercedes дважды. Мало того, что у моторов не было полной мощности, так еще с каждым кругом на борту накапливалось все больше топливного балласта. 

На «Яс-Марине» фактор расхода не доставляет инженерам проблем. Обычно из максимальной нормы в 110 кг в баки перед стартом заливают примерно 104. Это значит, что расход у Mercedes в минувшее воскресенье оказался на 12,5% меньше обычного. 

Таким образом, проигранная гонка внезапно показала, каким грандиозным потенциалом в действительности обладают моторы Mercedes. Они могут расходовать гораздо меньше топлива, выдавая практически неизменную мощность. 

Что же до проблем с надежностью, то поговаривают, что обновленная версия силовой установки, которая сейчас активно обкатывается на стенде в Бриксуорте в преддверии дебюта в 2021 году, не вызывает в этой связи никаких нареканий. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия После гонки
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Франко Нуньес

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