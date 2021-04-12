«Ненавидьте Шумахера». Норрис заступился за Мазепина

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Россиянин Никита Мазепин стал жертвой издевок после того, как по ходу Гран При Бахрейна пять раз потерял контроль над машиной. Его Haas разворачивало на дух тренировках и дважды за один сегмент в квалификации, а в гонке он разбил машину уже в третьем повороте первого круга.
Несмотря на то, что многие эксперты высказались о Мазепине критично, пилот McLaren Ландо Норрис заступился за россиянина в разговоре с фанатами в Twitch.
«Хватит хейтить его за развороты, ладно? А то я начну вас банить», – сказал Норрис.
Норрис также дал свою оценку разворота Мазепина на старте бахрейнской гонки: «Это сложный эпизод. Он во многом связан с тем, что это была его первая гонка, и перед ним было 18 машин или сколько там. Там огромная турбуленция, вероятно, он потерял прижимную силу из-за всего того воздуха, что выдавили машины перед ним.
Он просто избыточно отреагировал, слишком сильно корректировал направление. Но все произошло так быстро, мало кто бы справился.
Переборщил ли он с газом? Ну, постфактум так сказать можно, но это комбинация сложной ситуации и непросто машины. Чем хуже у тебя машина, тем легче ее развернуть».
Еще Норрис указал ненавистникам Мазепина на их несправедливость, ведь напарник россиянина Мик Шумахер тоже допустил разворот в гонке, хоть и не разбил машину: «Не хотите начать ненавидеть Мика за этот разворот? Насмехаться над ним? Так ведь будет честно. Давайте, начинайте его ненавидеть».
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Никита Мазепин , Ландо Норрис
|Автор
|Иван Матушкин