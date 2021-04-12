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Формула 1 / Новость

«Ненавидьте Шумахера». Норрис заступился за Мазепина

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Ландо объяснил причины ошибки россиянина

«Ненавидьте Шумахера». Норрис заступился за Мазепина

Россиянин Никита Мазепин стал жертвой издевок после того, как по ходу Гран При Бахрейна пять раз потерял контроль над машиной. Его Haas разворачивало на дух тренировках и дважды за один сегмент в квалификации, а в гонке он разбил машину уже в третьем повороте первого круга.

Несмотря на то, что многие эксперты высказались о Мазепине критично, пилот McLaren Ландо Норрис заступился за россиянина в разговоре с фанатами в Twitch.

«Хватит хейтить его за развороты, ладно? А то я начну вас банить», – сказал Норрис.

Норрис также дал свою оценку разворота Мазепина на старте бахрейнской гонки: «Это сложный эпизод. Он во многом связан с тем, что это была его первая гонка, и перед ним было 18 машин или сколько там. Там огромная турбуленция, вероятно, он потерял прижимную силу из-за всего того воздуха, что выдавили машины перед ним. 

Он просто избыточно отреагировал, слишком сильно корректировал направление. Но все произошло так быстро, мало кто бы справился. 

Переборщил ли он с газом? Ну, постфактум так сказать можно, но это комбинация сложной ситуации и непросто машины. Чем хуже у тебя машина, тем легче ее развернуть».

Еще Норрис указал ненавистникам Мазепина на их несправедливость, ведь напарник россиянина Мик Шумахер тоже допустил разворот в гонке, хоть и не разбил машину: «Не хотите начать ненавидеть Мика за этот разворот? Насмехаться над ним? Так ведь будет честно. Давайте, начинайте его ненавидеть».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин , Ландо Норрис
Автор Иван Матушкин

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