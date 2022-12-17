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Формула 1 Новость

Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера

По мнению местных экспертов, Мик сможет продолжить карьеру в Ф1 в составе Sauber при покровительстве Audi

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера
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Проведя два сезона в составе Haas, сын Михаэля Шумахера не смог найти продолжения карьеры в Ф1 и перешел в Mercedes на роль запасного гонщика. При этом срок контракта в командой не был озвучен, а сам Мик не раз повторял, что нацелен вернуться в пелотон. 

Тем временем в германских медиа уже объяснили, как Шумахер сможет вновь стартовать в гонках. Шанс ему даст команда Audi, которая полноценно дебютирует в Больших Призах в 2026-м, но еще до этого начнет поддерживать команду Sauber (нынешнюю Alfa Romeo).

Ингольштадтцы уже назначили главой своей программы бывшего главу McLaren Андреаса Зайдля. Как объяснил корреспондент RTL Феликс Гернер, такое развитие событий на руку Мику. 

«Переход Зайдля в Sauber укрепит там немецкие позиции, – объяснил Гернер. – Теперь есть не только гендиректор [Audi] Маркус Дюсман, который в среднесрочной перспективе определенно хочет видеть за рулем пилота из Германии, но и немецкий босс. 

Благодаря Audi у него [Шумахера] появляется реальная возможность получить место в составе на 2024 год, что является его главной целью. 

Мик хочет доказать своим критикам что заслуживает в Ф1 места основного, а не запасного гонщика. В Mercedes у него нет особенных перспектив».

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Схожую позицию высказал и Пеер Куни из Sky Германия. 

«Мик Шумахер может больше всех выиграть от назначения Зайдля, – сказал он. – Это его шанс. Не забывайте, еще в прошлом году появились слухи о возможности перехода Шумахера в Alfa Romeo. 

А комбинация Audi, Зайдля и Мика будет невероятно привлекательной для спонсоров и всего немецкого рынка».

В 2023 году за Alfa Romeo выступят Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

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