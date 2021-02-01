Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

На кадрах короткого ролика Себастьян Феттель предстал в непривычном облике. Предельно короткая стрижка в сочетании с далеко не столь пышной, как прежде, шевелюрой привели к тому, что некоторые даже не сразу узнали немца.

Себ явно выглядел старше своих 33 лет, что дало повод всевозможным острословам попрактиковаться в подколках в адрес пилота.

Между тем, в немецком издании Bild провели собственный анализ ситуации. По мнению журналистов издания, Феттель «просто не знал, что его будут снимать. По ходу зимних каникул он решил остричь волосы накоротко, так как обычно в это время не появляется на публике».

Авторы публикации добавили: «План немца в том, чтобы уже к началу тестов [12 марта] и старту сезона в Бахрейне у него отросли нормальные длинные волосы».

К слову, на официальном фото, недавно распространенном пресс-службой Aston Martin, ракурс выбран так, чтобы исключить ненужные вопросы.