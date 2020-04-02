Немецкие СМИ: Небольшие команды попросят боссов Ф1 резко снизить потолок расходов

Отмена гонок лишает команды Формулы 1 значительной части выплат за участие от FOM. И если лидеры могут их компенсировать за счет прямых инвестиций со стороны стоящих за ними корпораций, то частникам нынешняя ситуация грозит банкротством.

Уже приняты решения заморозить разработку техники на 2020 год и перенести внедрение радикального нового регламента на сезон-2022. При этом ограничение бюджета в 175 миллионов долларов начнет действовать по изначальному расписанию – с 2021 года.

По данным источников Auto Motor und Sport, в ближайший понедельник состоится видеоконференция с участием руководителей команд и представителей чемпионата. На ней представители небольших коллективов попросят снизить потолок бюджетов до 100 миллионов долларов. С учетом расходов, которые не подпадают под ограничение – таких как зарплаты гонщиков и трех главных руководителей, – команды смогут тратить не более 130 миллионов.

Издание утверждает, что в Red Bull и Mercedes готовы поддержать ограничение бюджета на уровне 150 миллионов, при этом стоящие за командами корпорации будут рады и большему снижению расходов. Однако в Ferrari займут противоположную позицию: по мнению Скудерии, потолок в 150 миллионов все равно не поможет частным командам, так что надо оставить изначальные 175 млн. Ранее именно Ferrari активнее всего выступала против введения потолка бюджетов.