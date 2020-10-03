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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»

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Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»
Автор:
, редактор (Франция)

По мнению пилота Ferrari, осенние условия могут стать дополнительной сложностью на Айфельском Гран При

Следующий уик-энд Формула 1 проведет на «Нюрбургринге», куда не приезжала с 2013 года. И хотя эта трасса за свою историю уже 40 раз принимала Гран При, обычно они проходили летом. А вот в середине октября условия на севере Германии могут быть не самыми комфортными.

«Эти места не просто нам называют немецкой Сибирью, – рассказал Себастьян Феттель, который семь лет назад стал победителем гонки за рулем Red Bull. – Можно ожидать чего угодно. Если нам повезет, будет около +20, если нет – вплоть до ноля. В любом случае это непросто». 

Он добавил: «У меня отличные воспоминания об этой трассе. Я победил, когда мы приезжали туда в последний раз, потому очень хочу вернуться. Там интересно пилотировать, и нынешние машины должны доставить большое удовольствие.

Но погода обязательно сыграет свою роль. Я удивлюсь, если этого не случится». 

В прошлые выходные марафон «24 часа Нюрбургринга» пришлось на девять с лишним часов остановить из-за ненастной погоды. А прогноз на Айфельский Гран При пока не назвать позитивным: по ходу уик-энда температура будет колебаться от +1 до +11 градусов.

Однако глава McLaren Андреас Зайдль заметил, что не ждет из-за этого больших сложностей.

«Когда я сам еще был гонщиком, то часто выступал здесь в самых разных классах, – рассказал немец. – Была гонка GT в марте, когда пошел сильный снег и все заволокло туманом. Интересно, как все пройдет в этот раз, особенно учитывая столь поздние даты. Нас, конечно, ждет не «Нордшляйфе», но все равно будет интересно».

Прежде этапы Формулы 1 на «Нюрбургринге» всего пять раз проходили осенью – трижды в конце сентября и дважды в начале октября. Нынешщняя гонка, которая пройдет 11 октября, станет самой подздней в истории для немецкого автодрома. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля Билеты
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Бенжамен Винель

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