«Нельзя так ошибаться в Ф1». Штайнер дал совет Мазепину

Никита Мазепин не слишком удачно провел заключительный этап сезона Формулы 2 после объявления о его переходе в Ф1 в 2021 году. В первой гонке в Сахире россиянин финишировал третьим, однако после финиша получил два штрафа и оказался девятым.

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер, в команде которого Мазепин будет выступать со следующего сезона, счел это наказание уроком пилоту на будущее.

«Я думаю, это часть его обучения, и конечно, нам над этим тоже предстоит поработать, – сказал Штайнер. – Надо извлекать уроки и не делать таких ошибок в Ф1. Он жестко боролся, потому что не хотел уступать. Такое бывает. Случаются моменты, когда разум тебе отказывает».