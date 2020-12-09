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«Нельзя так ошибаться в Ф1». Штайнер дал совет Мазепину

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«Нельзя так ошибаться в Ф1». Штайнер дал совет Мазепину
Автор:
, редактор

Глава Haas призвал россиянина больше не ездить так, как в первой гонке в Сахире

Никита Мазепин не слишком удачно провел заключительный этап сезона Формулы 2 после объявления о его переходе в Ф1 в 2021 году. В первой гонке в Сахире россиянин финишировал третьим, однако после финиша получил два штрафа и оказался девятым. 

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер, в команде которого Мазепин будет выступать со следующего сезона, счел это наказание уроком пилоту на будущее.

«Я думаю, это часть его обучения, и конечно, нам над этим тоже предстоит поработать, – сказал Штайнер. – Надо извлекать уроки и не делать таких ошибок в Ф1. Он жестко боролся, потому что не хотел уступать. Такое бывает. Случаются моменты, когда разум тебе отказывает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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