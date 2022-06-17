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Формула 1 / Гран При Канады Новость

«Нельзя менять правила из-за одной команды». Макс упрекнул FIA

Лидер сезона Ф1 отказался подержать директиву руководства спорта, призванную избавить машины от вертикальной раскачки

Кемаль Шенгюл
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«Нельзя менять правила из-за одной команды». Макс упрекнул FIA
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После этапа в Азербайджане, где жалобы гонщиков на чрезмерные физические нагрузки из-за «козления» приняли массовый характер, FIA выпустила директиву, которая вступает в силу уже в этот уик-энд в Канаде и призвана строже контролировать дорожный просвет машин. 

Так как причиной появления документа названы соображения безопасности, федерация имеет право вносить изменения в технический регламент Ф1, не интересуясь мнением команд.  

Есть основания говорить, что в данном случае новый порядок скажется на участниках чемпионата не в равной степени: больше всего он поможет командам Mercedes и Alpha Romeo, чьим гонщикам сейчас приходится сложнее всего. 

Остальным придется приподнимать машины над асфальтом и терять в скорости, что, конечно, понравилось не всем. Еще до выхода директивы глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил, что против подобной меры. 

Перед стартом уик-энда в Монреале своего босса поддержал и Макс Ферстаппен. «Очень огорчительно видеть изменения в правилах по ходу сезона, – приводит слова голландца сетевое издание Racer. – И дело не в том, что эти перемены сильнее ударят по нам или по кому-то еще. Просто регламент не должен внезапно меняться только потому, что одна команда много жалуется. 

Многим командам удается отлично справляться с возникающими у них сложностями. Значит, можно решить и эту задачу. Если приподнять машину, вопрос уйдет сам собой – хотя, конечно, ты неизбежно потеряешь в скорости. 

Если ты не смог построить машину с учетом всех факторов – проблема только в тебе, а не в правилах. И именно поэтому я жалею, что регламент все же изменили»

Лидер сезона добавил: «Ситуация меняется от трассы к трассе, но некоторые команду уже показали, что могут добиться от своих машин нормального поведения – или, как минимум, испытывать гораздо меньше сложностей, чем другие». 

В этот уик-энд участники Ф1 впервые с 2019 года будут выступать на трассе имени Жиля Вильнева в Монреале, где тоже много скоростных прямых и не самый ровный асфальт. 

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