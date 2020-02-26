«Нельзя душить творческий подход в Формуле 1». Конкуренты вступились за систему DAS

Изобретателей системы DAS нужно не ругать, а поощрять. Такое мнение высказал спортивный директор команды Формулы 1 Renault Алан Пермейн. По мнению британца, DAS демонстрирует ровно такую технологическую находку, которых многие ждут от Формулы 1.

«Это же именно то, чем особенна Формула 1: инновация, – ответил Пермейн на просьбу Motorsport.com прокомментировать систему DAS. – Она показывает, как машины отличаются друг от друга. Как конструкторы находят новые возможности в неизведанных областях. Мы [то есть соперники – прим.Motorsport.com] можем расстраиваться или завидовать, но нельзя не признавать: Mercedes действительно изобрел нечто новое».

«Они рассчитывают, что их разработка сделает машину лучше – и это здорово, – продолжил Пермейн. – Мы не должны пересекать черту, за которой блокируется всякая креативность. Творческий инженерный подход – в этом же и состоит ДНК Формулы 1».

Система управления углом схождения DAS пока не использовалась в гонках. Команда Mercedes AMG опробовала эту технологию на предсезонных тестах. FIA подтвердила легальность этой системы в сезоне-2020, однако в 2021 году DAS попадет под запрет.

На минувшей неделе технологию активно обсуждали болельщики и участники Формулы 1. Одни восхищались нестандартным подходом инженеров Mercedes AMG, другие ставили под сомнение легальность этой системы. Гоночный директор FIA в Формуле 1 Майкл Маси выдвинул собственную версию того, почему DAS оказалась настолько популярной.

«Мы все обсуждаем эту инновацию только потому, что она видна невооруженным глазом. Пожалуй, в первый раз за много лет мы наблюдаем в Формуле 1 столь визуально заметную техническую новинку, – заявил Маси. – Наверняка в болидах этого года есть и другие находки, над которыми инженеры трудились много лет – но в отличие от DAS эти устройства мы не видим».

«К тому же, с 2021 года участников ждет ограничение бюджетов, а потому им придется соблюдать баланс. Каждый начнет сравнивать: сколько можно выиграть от этой новинки и сколько будет нужно на нее потратить. Иными словами, стоит ли игра свеч», – предрек Маси.

Соперники Mercedes AMG уже начали проектировать собственные версии DAS. В частности, над такой системой уже работает Scuderia Ferrari.