«Нельзя душить творческий подход в Формуле 1». Конкуренты вступились за систему DAS
Соперники Mercedes AMG из команды Renault встали на защиту новой технологии DAS. Это спорная техническая новинка, которая вызвала недовольство среди участников чемпионата. Некоторые усомнились в ее легальности. Спортивный директор гоночного коллектива Renault Алан Пермейн призвал не подавлять творческие порывы инженеров. По мнению специалиста, подобные инновации заложены в ДНК Формулы 1
Изобретателей системы DAS нужно не ругать, а поощрять. Такое мнение высказал спортивный директор команды Формулы 1 Renault Алан Пермейн. По мнению британца, DAS демонстрирует ровно такую технологическую находку, которых многие ждут от Формулы 1.
«Это же именно то, чем особенна Формула 1: инновация, – ответил Пермейн на просьбу Motorsport.com прокомментировать систему DAS. – Она показывает, как машины отличаются друг от друга. Как конструкторы находят новые возможности в неизведанных областях. Мы [то есть соперники – прим.Motorsport.com] можем расстраиваться или завидовать, но нельзя не признавать: Mercedes действительно изобрел нечто новое».
«Они рассчитывают, что их разработка сделает машину лучше – и это здорово, – продолжил Пермейн. – Мы не должны пересекать черту, за которой блокируется всякая креативность. Творческий инженерный подход – в этом же и состоит ДНК Формулы 1».
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Система управления углом схождения DAS пока не использовалась в гонках. Команда Mercedes AMG опробовала эту технологию на предсезонных тестах. FIA подтвердила легальность этой системы в сезоне-2020, однако в 2021 году DAS попадет под запрет.
На минувшей неделе технологию активно обсуждали болельщики и участники Формулы 1. Одни восхищались нестандартным подходом инженеров Mercedes AMG, другие ставили под сомнение легальность этой системы. Гоночный директор FIA в Формуле 1 Майкл Маси выдвинул собственную версию того, почему DAS оказалась настолько популярной.
«Мы все обсуждаем эту инновацию только потому, что она видна невооруженным глазом. Пожалуй, в первый раз за много лет мы наблюдаем в Формуле 1 столь визуально заметную техническую новинку, – заявил Маси. – Наверняка в болидах этого года есть и другие находки, над которыми инженеры трудились много лет – но в отличие от DAS эти устройства мы не видим».
«К тому же, с 2021 года участников ждет ограничение бюджетов, а потому им придется соблюдать баланс. Каждый начнет сравнивать: сколько можно выиграть от этой новинки и сколько будет нужно на нее потратить. Иными словами, стоит ли игра свеч», – предрек Маси.
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Соперники Mercedes AMG уже начали проектировать собственные версии DAS. В частности, над такой системой уже работает Scuderia Ferrari.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин , Renault F1 Team
|Автор
|Люк Смит
«Нельзя душить творческий подход в Формуле 1». Конкуренты вступились за систему DAS
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