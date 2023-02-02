Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2026 года Audo начнет полноценную заводскую программу в Формуле 1 – компания выкупит контрольный пакет акций команды Sauber (которая сейчас выступает как Alfa Romeo) и будет поставлять ей силовые установки.

Ровно за два десятилетия до этого поклонники Ф1 уже видели практически тот же самый сценарий – тогда швейцарцев приобрела BMW, причем формат сотрудничества был практически тем же, что собирается использовать Audi: немецкий двигатель плюс шасси из Хинвиля.

Бело-синее машины BMW-Sauber были быстры, но победить этому альянсу удалось всего однажды: Роберт Кубица стал сильнейшим на этапе в Монреале 2008 года. А уже в следующем сезоне баварцы свернули программу в Больших Призах из-за глобального финансового кризиса.

Ту историю вспомнил Герхард Бергер. В начале 2000-х он руководил BMW Motorsport, когда компания поставляла в Ф1 моторы, а позже оставил этот пост и стал совладельцем Toro Rosso (нынешней AlphaTauri) – так что хорошо осведомлено деталях сотрудничества Sauber с BMW.

«Дело было в том, что с инженерной точки зрения BMW так и не удалось перевести команду на свою культуру работы, – объяснил 63-летний австриец в интервью Auto Motor und Sport. – Культура Sauber возобладала. Я не могу сказать, что она была плохой. Вот только для борьбы за титулы она не подходила».

Марио Тайссен, руководитель BMW Sauber F1, Герхард Бергер, совладелец Scuderia Toro Rosso. 2008 год Фото: Sutton Images

Бергер объяснил: «Я всегда очень ценил [основателя команды] Петера Заубера. Но дело в том, что он предпочитал оставался дельфином в бассейне с акулами. А для успеха BMW-Sauber необходимо было быть именно акулой».

После того, как в баварской компании решили покинуть Ф1, они вернули Sauber прежним владельцам – с сезона-2010 команда вернулась к старому названию. Инфраструктура, которую на деньги BMW успели возвести в Хинвиле, до наших дней остается одной из лучших в Ф1. В частности, аэродинамической трубой планирует пользоваться Audi для своего нового проекта.