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«Нельзя быть дельфином в бассейне с акулами». Бергер напомнил Audi о судьбе BMW в Ф1

Экс-пилот Формулы 1 объяснил, что помешало альянсу Sauber с немецким автопроизводителем добиться больших успехов

Марк Бремер
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«Нельзя быть дельфином в бассейне с акулами». Бергер напомнил Audi о судьбе BMW в Ф1
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С 2026 года Audo начнет полноценную заводскую программу в Формуле 1 – компания выкупит контрольный пакет акций команды Sauber (которая сейчас выступает как Alfa Romeo) и будет поставлять ей силовые установки.

Ровно за два десятилетия до этого поклонники Ф1 уже видели практически тот же самый сценарий – тогда швейцарцев приобрела BMW, причем формат сотрудничества был практически тем же, что собирается использовать Audi: немецкий двигатель плюс шасси из Хинвиля.  

Бело-синее машины BMW-Sauber были быстры, но победить этому альянсу удалось всего однажды: Роберт Кубица стал сильнейшим на этапе в Монреале 2008 года. А уже в следующем сезоне баварцы свернули программу в Больших Призах из-за глобального финансового кризиса. 

Ту историю вспомнил Герхард Бергер. В начале 2000-х он руководил BMW Motorsport, когда компания поставляла в Ф1 моторы, а позже оставил этот пост и стал совладельцем Toro Rosso (нынешней AlphaTauri) – так что хорошо осведомлено деталях сотрудничества Sauber с BMW. 

«Дело было в том, что с инженерной точки зрения BMW так и не удалось перевести команду на свою культуру работы, – объяснил 63-летний австриец в интервью Auto Motor und Sport. – Культура Sauber возобладала. Я не могу сказать, что она была плохой. Вот только для борьбы за титулы она не подходила». 

Марио Тайссен, руководитель BMW Sauber F1, Герхард Бергер, совладелец Scuderia Toro Rosso. 2008 год

Марио Тайссен, руководитель BMW Sauber F1, Герхард Бергер, совладелец Scuderia Toro Rosso. 2008 год

Фото: Sutton Images

Бергер объяснил: «Я всегда очень ценил [основателя команды] Петера Заубера. Но дело в том, что он предпочитал оставался дельфином в бассейне с акулами. А для успеха BMW-Sauber необходимо было быть именно акулой».

После того, как в баварской компании решили покинуть Ф1, они вернули Sauber прежним владельцам – с сезона-2010 команда вернулась к старому названию. Инфраструктура, которую на деньги BMW успели возвести в Хинвиле, до наших дней остается одной из лучших в Ф1. В частности, аэродинамической трубой планирует пользоваться Audi для своего нового проекта.

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