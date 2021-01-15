Нельсон Пике попал в больницу с ковидом
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Экс-чемпиона Формулы 1 уже выписали
Трехкратный чемпион Формулы 1 Нельсон Пике заразился коронавирусом. 68-летний бразилец на прошлой неделе провел два дня в госпитале. Симптомы заболевания у Пике были выражены слабо, однако возраст и ранее перенесенная операция на сердце ввели его в группу риска.
На данный момент Пике уже находится дома, вирус его жизни не угрожает.
Ранее Шарль Леклер стал уже пятым действующим пилотом Формулы 1, который заразился ковидом. Ранее то же самое произошло с Серхио Пересом, Лэнсом Строллом, Льюисом Хэмилтоном и Ландо Норрисом. Причем первые трое заболели по ходу сезона, а Пересу и Хэмилтону из-за вируса пришлось пропускать гонки.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нельсон Пике
|Автор
|Иван Матушкин
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Нельсон Пике попал в больницу с ковидом
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