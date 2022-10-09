«Нелепо и неприемлемо». Бинотто обрушился на FIA за штраф Леклера
Глава Ferrari остался крайне недоволен как самим наказанием, так и скоростью, с которой оно было вынесено
В концовке Гран При Японии Шарль Леклер оборонял свою вторую позицию от Серхио Переса, и на самом последнем круге запоздал с торможением перед «эской» Casio. Гонщик предпочел срезать ее и вернуться на трассу в последнем повороте, удержавшись впереди соперника до клетчатого флага.
Пока гонщики совершали круг почета и выбирались из машин в закрытом парке, стало известно, что Шарль присудили пятисекундный штраф за «выезд за пределы трассы с получением долговременного преимущества». Это отбросило лидера Ferrari на третье место и гарантировало Максу Ферстаппену титул чемпиона мира.
Комментируя такую ситуацию после финиша, глава Скудерии Маттиа Бинотто был в высшей степени недоволен. Начал он, правда, с другой темы: «Прежде всего, поздравления Максу. И с сегодняшней победой, и с титулом. Он всегда выступает очень сильно, так что браво и tit раз поздравления».
Затем итальянец сменил тональность: «Честно говоря, мне вообще не хочется комментировать сегодняшние действия FIA и назначенный нам штраф. Думаю, все это нелепо и неприемлемо. На прошлом этапе им потребовалось бесконечное количество кругов, чтобы принять решение по совершенно незначительному вопросу [с нарушением Переса позади автомобиля безопасности].
Сегодня же они буквально за несколько секунд вынесли вердикт, который нас вообще не устраивает. Шарль не получил никакого преимущества, срезав ту шикану. Он как был на несколько десятых впереди [Переса], так и остался. Потому, когда мы увидели информацию, что судьи начали разбирать этот эпизод, то были совершенно уверены, что штрафа не будет.
Но буквально через несколько секунд стало известно, что безо всякого обсуждения и вызова гонщика ему добавили пять секунд».
Он добавил: «Это лежит в русле других сегодняшних решений – сначала старт в критических условиях дали [с места, а не] за машиной безопасности, потом этот трактор. FIA демонстрирует, что находится в сложной ситуации, и ей явно нужно улучшать свою работу».
Примечательно, что сразу после финиша Бинотто сказал в интервью Sky Италия, что команда намерена опротестовать назначенный ее пилоту штраф. Однако чуть позже в Скудерии сообщили, что все же не собираются апеллировать.
Дополнительная информация: Джакомо Раули
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