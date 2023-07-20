«Нелепо думать о таком». Перес прокомментировал слухи о своей замене на Риккардо

Появление Даниэля Риккардо в составе AlphaTauri изменило расстановку сил на рынке пилотов Формулы 1. Австралиец однозначно дал понять, что через два года намерен вернуться в состав главной команды концерна Red Bull, откуда ушел в конце 2018-го.

На будущий сезон напарником Макса Ферстаппена в RBR останется Серхио Перес, однако его шансы сохранить свое место после этого в паддоке оцениваются невысоко.

Накануне Гран При Венгрии репортеры спросили Переса, что он думает по поводу своего будущего и насколько серьезно оценивает угрозу со стороны австралийского пилота.

Серхио ответил: «Знаете, я не тот человек… Я уже 13 лет в Ф1, так что стараюсь не задумываться о далеком будущем. У нас [в четверг утром] был брифинг с инженерами, так что мне даже некогда было обсудить ситуацию с Даниэлем.

Думаю, для него это отличная возможность – и только. Но я фокусируюсь на Венгрии, потом переключусь на Бельгию. А про 2025-й просто не думаю. До него еще так много времени, что просто нелепо заглядывать настолько далеко вперед».

На протяжении пяти последних Гран При Перес не смог дойти до финала квалификации. После этого глава Red Bull Кристиан Хорнер дал понять, что место гонщика на 2024 год в безопасности, только если тот будет приносить ожидаемые результаты.

Говоря об этом, мексиканец заметил: «Я не испытываю никаких опасений. Каждая из этих неудачных квалификаций была отдельной историей, отдельной ситуацией, с которой мы справились не так хорошо, как могли бы.

Но всегда были какие-то внешние факторы. Дело было вовсе не в чистой скорости».

Он добавил: «Перед этим Гран При мы с инженерами хорошо потрудились. Нам удалось кое-что придумать – надеюсь, это даст нам более успешный базис, который добавит мне уверенности и будет не столь сильно зависеть от смены условий».

Год назад Серхио провел этап в Венгрии не лучшим образом: после слабой квалификации он стартовал 11-м и финишировал на пятой позиции.