«Нелепая последовательность событий». Mercedes объяснила штраф Хэмилтона

Стартовав в Монце с поула, Льюис Хэмилтон уверенно лидировал в гонке, создав 10-секундный отрыв, когда после остановки Кевина Магнуссена на трассе появилась машина безопасности.

Спустя 11 секунд судьи приняли решение закрыть пит-лейн, чтобы туда можно было безопасно откатить Haas датского гонщика.

Уже после этого Хэмилтон свернул на пит-стоп, что привело к судейскому разбирательству и штрафу, который лишил британца победы.

Глава Mercedes F1 Тото Вольф объяснил, почему вместо того, чтобы предупредить пилота и избежать наказания, команда поступила прямо противоположным образом.

«Это нелепая последовательность событий, которую нам, наверное, стоило предусмотреть заранее, – сказал австриец журналистам. – Судьи приняли очень необычное решение [закрыть въезд на пит-лейн], хотя в правилах оно действительно предусмотрено.

Одна из машин Haas была припаркована прямо у въезда, с внутренней стороны «Параболики», и там был всего один желтый флаг. Спустя 11 секунд появился автомобиль безопасности.

После этого они переключили въездной сигнал на красный, только в действительности это был не красный, а два желтых креста [на панелях] снаружи поворота. Один из парней нашего тактического штаба закричал по радио в тот самый момент, когда Льюис въезжал. Возникло замешательство.

Мы не могли видеть знаки, и вся эта последовательность событий испортила гонку Льюиса. Мы не в восторге, но должны принять это на свой счет».

Он добавил, что информацию о точном положении событий действительно можно было получить в информационной системе FIA, однако она находилась только на четвертой странице.

«С командного мостика нам не было видно желтые кресты, – объяснил Вольф. – И если пилот сам не заметил их, – и именно так оно и было – получить информацию мы могли только в информационной системе, на четвертой странице.

Никто не смотрит на эти страницы, когда на трассе машина безопасности, а гонщик вот-вот заедет на пит-лейн. Все сконцентрированы на пит-стопе.

Невезение, я бы сказал. Очень необычное решение с закрытием пит-лейна».