Через некоторое время после финиша Гран При Эмилии-Романьи Валттери Боттас обстоятельно изложил свой взгляд на обстоятельства его столкновения с машиной Джорджа Расселла. Оба гонщика в результате выбыли из борьбы, а заезд пришлось остановить для расчистки трассы от многочисленных обломков.

«Насколько я понимаю, Джордж был на пит-стопе за пару кругов до этого и уже успел прогреть свои шины. У меня же с этим были определенные проблемы, – рассказал пилот Mercedes журналистам. – В последние годы наша машина часто вела себя не лучшим образом на жаре – и мы пытаемся во время доработки конструкции сделать так, чтобы она реже перегревала шины. Это получается, но есть и оборотная сторона медали: когда стоит задача прогреть шины максимально быстро, у многих соперников это получается быстрее.

Можно вспомнить квалификацию, когда у меня все хорошо прошло в первом сегменте и толком не заработало в третьем. При этом речь идет о разнице температуры внешнего слоя в один-два градуса. Я допускаю, что тут влияла погода: в зависимости от облачности температура воздуха повышалась и понижалась – и могла делать ситуацию более или менее сложной.

На том конкретном участке трассы обгонять достаточно сложно – и само собой, я хотел предельно ограничить Джорджу пространство для маневра. Но я при этом всегда оставляю между собой и краем трассы пространство шириной с машину – как и требуют правила.

Джордж понимал, что на краю трассы поверхность влажная – ведь мы не первый раз проезжали тот участок. Я тоже об этом знал – и осознавал, что будет не слишком разумно выбирать такую траекторию, если машина обута в слики. Но он выбрал атаковать. Моим делом было защищать позицию – и я не собирался просто подвинуться и освободить сухую траекторию».

При этом пилот Mercedes отверг обвинения соперника в нарушении джентльменского соглашения – не делать резких движений рулем, когда в непосредственной близости от тебя находится автомобиль с активированной DRS.

«Я с этим не согласен. Я не делал резких движений. И думаю, на записи четко видно, что я всегда оставлял сопернику место. Я все делал чисто – хотя, конечно, защищаясь, я не собираюсь оставлять больше пространства, чем требуется. Но я уважаю соперника».

Также Боттас сразу же отмел предположение Расселла, что от атак другого пилота финн оборонялся бы не столь агрессивно.

«Это была вполне нормальная оборона. При необходимости я мог действовать еще жестче. Так что, ничего подобного – мои действия не зависят от того, кто является моим соперником. И хотя я не могу назвать нас с Джорджем друзьями, между нами никогда не было никаких трений».

Само собой, после гонки журналистов интересовало, как проходило общение всех вовлеченных в инцидент лиц – начиная с эмоционального обмена жестами сразу после аварии и заканчивая беседами с боссом Mercedes Тото Вольфом (который является руководителем Боттаса и управляет карьерой Расселла).

«Когда Джордж подошел ко мне после аварии, я не расслышал ни слова. Ведь я был в шлеме, да и мотор, может быть, еще работал. Потом мы вместе были у судей, но там каждый изложил свой взгляд на случившееся, не более того. Судьи хотели услышать наши комментарии на тему аварии.

Да, я уже обсудил все с Тото. Он сказал, что как-нибудь поговорит с Джорджем – пока на этом все. Не буду вдаваться в подробности нашего общения с Тото, но общее ощущение – он тоже не считает меня виновным в инциденте. Нас больше беспокоит, что я оказался так далеко от лидеров. Получилось, что я сначала не слишком уверенно чувствовал себя на промежуточных шинах, а после пит-стопа оказался под прессингом тех, кто останавливался раньше и успел прогреть свои шины».