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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации

На прикатанных покрышках монегаск проехал свой самый чистый круг – хотя и не самый быстрый

Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации

После окончания квалификации Гран При Испании Ландо Норрис назвал причиной своего не слишком удачного субботнего выступления отсутствие лишнего комплекта свежих шин в третьем сегменте. Причиной этого стала блокировка со стороны Никиты Мазепина в первой попытке первого сегмента: так как пилот McLaren не сумел показать хорошее время, ему пришлось вопреки изначальным планам использовать в Q1 два комплекта мягких шин. И в решающем сегменте в распоряжении Норриса остался только один комплект – против двух у большинства соперников.

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Однако в точно такой же ситуации по ходу квалификации оказался и пилот Ferrari Шарль Леклер – что не помешало монегаску стать 4-м, проиграв только Максу Ферстаппену и пилотам Mercedes.

«В первой попытке я оказался в трафике в первых поворотах – и потерял там немало времени, – рассказал Леклер о развитии событий в первом сегменте. – Поэтому пришлось вновь выезжать на свежем комплекте – не думаю, что со временем первой попытки я смог бы пройти дальше.

В целом же в первых двух сегментах главной задачей было понять, как можно проехать быстрый круг, не слишком сильно нагрузив шины и не повредив их. С этой задачей я справился – во втором сегменте мне удалось проехать круг, чистый не только в плане трафика, но и в плане состояния шин. В третьем сегменте я атаковал сильнее, автомобиль позволял делать это весьма уверенно – и результатом стало хорошее время на круге.

Я бы даже назвал своим лучшим кругом тот, что я проехал в первой попытке на прикатанных шинах. Он был очень чистым – в то время как на свежих покрышках я сделал пару ошибок на последнем секторе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari

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