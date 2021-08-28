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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Нехватка опыта помешала Мазепину выбрать шины

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Никита объяснил, почему позже остальных сменил резину в квалификации в Спа

Нехватка опыта помешала Мазепину выбрать шины

Квалификация Гран При Бельгии прошла в сложных условиях, когда дождь то становился сильнее, то утихал. Из-за этого многие пилоты начали Q1 на дождевой резине, но затем перешли на промежуточную. 

Среди тех, кто дольше всех использовал дождевые шины, оказался россиянин Никита Мазепин. В квалификации он показал 20-й результат, а после финиша признал, что ошибся с резиной из-за нехватки опыта.

«Сегодня был хороший пример того, почему в Ф1 тебе нужен опыт, – сказал Мазепин. – В младших формулах у тебя есть только дождевые шины, а тут еще и промежуточные, которые намного быстрее. Я подумал, что мне надо ехать на дождевых, но надо было быстрее переходить на промежуточные. Из-за этого мне не хватало держака. В итоге, у меня был только один круг на промежуточных, этого не хватило, чтобы проехать быстро».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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