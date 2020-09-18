Нейрохирург: У Михаэля Шумахера нет шансов выздороветь

Публике уже несколько лет ничего не известно о состоянии семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера. 29 декабря 2013 года немец получил травму головы на горнолыжном склоне, после чего был введен в кому.

Когда Шумахера выписали из больницы, семья забрала его для домашнего восстановления, и перестала сообщать о его состоянии. 16 сентября на канале RMC вышел документальный фильм «Михаэль Шумахер: в поисках правды», в котором свое мнение о шансах пилота на восстановление высказал нейрохирург из Цюриха Эрих Ридерер.

«Думаю, сейчас он в вегетативном состоянии, – сказал Ридерер. – То есть он бодрствует, но не реагирует. Он дышит, сердце бьется, наверное, может сидеть и даже делать с чьей-то помощью небольшие шаги. Но не более того.

Я думаю, это максимум для него. Есть ли шансы увидеть его таким, каким он был до травмы? Я не думаю».