Недавний прогресс Ferrari не обеспокоил Алонсо. Он рассказал, почему
Испанец напомнил, что Скудерия и прежде показывала неплохие результаты в отдельных сессиях – но собрать воедино уик-энд без ошибок для команды по-прежнему остается сложной задачей
Если Red Bull с самого старта нынешнего сезона Ф1 безоговорочно остается главной силой на трассах Гран При, то за второе место разворачивается нешуточная борьба. В весенних гонках звание «лучшего из остальных» чаще всего оставалось за Aston Martin, испанский уик-энд очень здорово удался Mercedes, а в Баку и Шпильберге напомнила о себе Ferrari.
Недавно в Маранелло подготовили большой пакет обновлений, который явно сделал алую машину SF-23 еще быстрее, избавив ее от серьезной проблемы – теперь износ резины на длинной дистанции больше не является для пилотов команды критическим фактором.
Несмотря на несомненный прогресс соперников, лидер Aston Martin Фернандо Алонсо пока не готов назвать Ferrari более серьезной угрозой, чем обычно. Об этом гонщик рассказал после финиша Гран При Австрии.
«Вспомните, как быстра Скудерия была в Бахрейне, – объяснил двукратный чемпион мира. – Леклер ехал на подиум, пока его не подвела батарея. В Джидде он квалифицировался на первый ряд, но получил штраф в десять позиций. После этого их преследовали проблемы.
В Майами он разбил машину в субботней тренировке, а потом в квалификации. На самом деле, они быстры по ходу всего сезона, просто [в Шпильберге] им впервые им удалось более или менее без осечек провести полный уик-энд.
При этом по чистому темпу они превосходят нас на пару десятых. Так что никакого повода для обеспокоенности в их выступлении я не вижу».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Сам Фернандо в этот раз финишировал на шестой позиции, которая позже превратилась в пятую из-за штрафа Карлоса Сайнса. Это ощутимо ниже того уровня, который Aston Martin продемонстрировала на предыдущем этапе в Канаде.
«Хотел бы я сам понять [причину такого спада], – признался ветеран пелотона. – Может, дело в трассе? Год назад Aston Martin вообще была здесь десятой по скорости, зато Haas ехала очень быстро. Тогда они стартовали шестым и седьмым, и в этот раз вновь были сильны.
Так что определенные параллели, несомненно, напрашиваются. И я связываю наши результаты именно с трассой. Впрочем, это вовсе не значит, что мы должны смириться с такой ситуацией – нельзя, чтобы мы вернулись через год и вновь проехали здесь слабо.
Да, на фоне обновлений Ferrari и McLaren мы, возможно, чуть потеряли в сравнении с ними. Но нам важно понять, что происходит на отдельных трассах».
Сам Фернандо после этапа в Австрии занимает в чемпионате пилотов третье место, как и Aston Martin в Кубке конструкторов. Причем отставание от соперников из Mercedes после выданных FIA штрафов сократилось всего до трех очков.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии Стартовая решетка Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии
Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии
Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии
Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
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