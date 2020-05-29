Середина мая стала жарким периодом на трансферном рынке Формулы 1. После объявления Ferrari о скором расставании с Себастьяном Феттелем последовали анонсы о переходе в Маранелло Карлоса Сайнса и контракте его бывшей команды McLaren с Даниэлем Риккардо.

Сам австралийский пилот все это время не давал никаких комментариев, но на днях дал интервью CNN, в котором рассказал немало интересного. По словам Даниэля, он тоже вел переговоры со Скудерией, и выбор команды в каком-то смысле стал для него сюрпризом.

«Не знаю причин, почему в итоге мы не дошли до контракта, – сказал Риккардо. – Я никогда не вникал в детали особенно глубоко. Многие говорили мне, что это был бы очень хороший вариант, особенно учитывая мои итальянские корни и фамилию. Но я старался, чтобы в этом вопросе мной двигали не эмоции.

Не буду отрицать, мы общались на протяжении нескольких лет и вплоть до недавнего времени. Но это ни к чему не привело.

Я вижу, что Карлос [Сайнс] подходит команде. Потому не слишком задумываюсь, почему они взяли не меня. Карлос сильно смотрелся в 2019-м, он сейчас интересен как актив, и он им подходит».

«Такие решения не принимают за одну ночь»

Говоря о том, как состоялся его переход в McLaren, Даниэль пояснил, что это не было импульсивным шагом. «Это не тот случай, когда в голове внезапно зажглась лампочка: «О, вот что мне нужно», – объяснил Риккардо. – Также скажу, что дело вовсе не в том, что я увидел в McLaren что-то особенное или не смог получить в Renault чего-то, что ускорило переход.

Наши переговоры с McLaren стартовали еще до 2018 года (когда пилот еще выступал в Red Bull – прим.ред.) и, пожалуй, продолжались все это время. Понятно, что такие решения не принимаются за одну ночь. И думаю, что сравнивать две команды [McLaren и Renault] будет нечестно».