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«Не знаю, как им еще объяснить». Леклер упрекнул Ferrari в слабой квалификации

Монегаск уверял команду, что уже пора переходить на слики, но его оставили на промежуточной резине, что не позволило пройти в финал субботней сессии

Адам Купер
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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

После хорошей скорости в тренировках гонщиков Ferrari включали в число главных фаворитов квалификации Гран При Канады. Однако Карлос Сайнс сам осложнил себе задачу субботней аварией, а Шарль Леклер не сумел побороться в субботу за высокие позиции из-за ошибки с выбором резины. 

Во втором сегменте, когда траектория ясно стала просыхать, гонщик Ferrari одним из последних перешел с промежуточных шин на слики и не успел воспользоваться оптимальными условиями, так как вновь пошел дождь. 

«Думаю, нам пора переходить на Soft», – уверял он команду по радио, однако мостик ответил, что «Ферстаппен остался [на промежуточных]». 

Гонщик продолжал: «Скажите мне сразу, если хотите, чтобы я заехал». Но его попросили прежде для гарантии показать какой-то результат на шинах для сырой погоды. 

В итоге Шарль остался 11-м. Отвечас на вопрос Motorsport.com, не слишком ли поздно он перешел на слики, гонщик был прямолинеен: «Конечно же поздно. Я попросил об этом, едва выехав на трассу, условия уже явно были для сликов. Кажется, Алекс [Элбон] сразу поставил их. И это был верный выбор.  

Риска не было вообще. Но команда почему-то решила иначе. Мы вновь сами себе осложнили жизнь в ситуации, когда все было однозначно. Но нет, мы поступили иначе. Обидно все это. 

Можно сказать, что кто-то действовал как мы и смог выйти в финал. Но ведь можно было поступить куда проще. Когда трасса сухая – нужно ставить слики. Но это не было сделано».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Патрик Вине / Motorsport Images

На вопрос, можно ли было попробовать как-то убедить команду, Шарль ответил: «Я не знаю, как им еще можно было объяснить. Наверное, никак. 

Мы все обсудим, чтобы разобраться. Но это уже не первый случай, когда наше решение оказывается неверным. Не знаю, что тут еще сказать. Мы не вправе постоянно допускать эти ошибки. Я поговорю с командой». 

Он добавил: «Невозможно уследить за всем, что происходит на трассе. Но когда ясно видно, насколько быстр [Элбон], может, стоило подумать дважды.  

Мы же сами себя поставили в дерьмовую ситуацию: когда я выехал на сликах, очень многое зависело от трафика. Дождь усиливался, позади были гонщики на промежуточной резине, машина постоянно скользила. Совсем не идеальная ситуация. Было куда проще сменить шины раньше. 

Но все опять получилось так, как получилось».

Из-за штрафа, назначенного его напарнику Карлосу Сайнсу, Леклер займет на воскресной решетке в Монреале десятое место. 

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