Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик

Поделились
Комментарии
«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик
Автор:
, Ответственный редактор

Главный герой субботы не смог блеснуть в воскресенье – и главной причиной назвал шины

Лэнс Стролл стартовал в Стамбуле с первого в карьере поула и лидировал на протяжении 32 кругов из 58. Но если на дождевых шинах он буквально на глазах отрывался от соперников, то с переходом на промежуточные динамика изменилась. 

Второй пит-стоп окончательно все испортил: канадец опустился в середину десятки, где в дальнейшем потерял еще несколько позиций и финишировал лишь на девятом месте

«Я просто не знаю, что произошло. Не понимаю, – признался Лэнс в интервью Sky Sports. – На первом комплекте промежуточных шин возникло невероятно сильное гранулирование. Мы решили провести пит-стоп, так как теряли по секунде с круга. Я просто не могу понять, откуда появилось это зернение. Все произошло почти мгновенно».

Он добавил: «Свежий комплект был совершенно новым, но вся история повторилось. Гранулирование вновь было очень активным, темпа просто не было. Нам надо разобраться, так как подобное просто ужасно».

Оценивая итоги воскресенья, Стролл признал: «Я очень расстроен. Мы лидировали с преимуществом в десять секунд, а в итоге финишировали девятыми. Понятно, что дело в шинах, но нам важно выяснить, почему по мне это гранулирование ударило гораздо сильнее, чем по другим. И почему так, я не уверен».

Другой гонщик Racing Point Серхио Перес тоже потерял темп после перехода на промежуточные шины. Однако он не поехал на второй пит-стоп и в итоге финишировал вторым, хотя и проиграл победившему Льюису Хэмилтону более 30 секунд. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Предыдущая новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Гонка
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

Гран При Турции: пять выводов после гонки
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Турции: пять выводов после гонки

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен: У меня нет денег, так что с Ф1 покончено

Перес: Еще круг – и у меня бы лопнули шины!
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Еще круг – и у меня бы лопнули шины!

Самое важное:

«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

Перес: Еще круг – и у меня бы лопнули шины!
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Еще круг – и у меня бы лопнули шины!

Самое читаемое

1
Формула 1

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

2
Формула 1

Гран При Турции: пять выводов после гонки

3
Формула 1

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

45min
4
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

5
Формула 1

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

59min

Самое важное:

«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик
Формула 1

«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Формула 1

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

Перес: Еще круг – и у меня бы лопнули шины!
Формула 1

Перес: Еще круг – и у меня бы лопнули шины!

Гран При Турции: пять выводов после гонки
Формула 1

Гран При Турции: пять выводов после гонки

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.