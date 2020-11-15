Лэнс Стролл стартовал в Стамбуле с первого в карьере поула и лидировал на протяжении 32 кругов из 58. Но если на дождевых шинах он буквально на глазах отрывался от соперников, то с переходом на промежуточные динамика изменилась.

Второй пит-стоп окончательно все испортил: канадец опустился в середину десятки, где в дальнейшем потерял еще несколько позиций и финишировал лишь на девятом месте.

«Я просто не знаю, что произошло. Не понимаю, – признался Лэнс в интервью Sky Sports. – На первом комплекте промежуточных шин возникло невероятно сильное гранулирование. Мы решили провести пит-стоп, так как теряли по секунде с круга. Я просто не могу понять, откуда появилось это зернение. Все произошло почти мгновенно».

Он добавил: «Свежий комплект был совершенно новым, но вся история повторилось. Гранулирование вновь было очень активным, темпа просто не было. Нам надо разобраться, так как подобное просто ужасно».

Оценивая итоги воскресенья, Стролл признал: «Я очень расстроен. Мы лидировали с преимуществом в десять секунд, а в итоге финишировали девятыми. Понятно, что дело в шинах, но нам важно выяснить, почему по мне это гранулирование ударило гораздо сильнее, чем по другим. И почему так, я не уверен».

Другой гонщик Racing Point Серхио Перес тоже потерял темп после перехода на промежуточные шины. Однако он не поехал на второй пит-стоп и в итоге финишировал вторым, хотя и проиграл победившему Льюису Хэмилтону более 30 секунд.

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд