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Формула 1 / Новость

«Не ждите сюрпризов». Вольф о возможности своего ухода из Mercedes

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«Не ждите сюрпризов». Вольф о возможности своего ухода из Mercedes
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
7 дек. 2019 г., 12:44

Глава Mercedes ответил на вопрос о том, что он может стать руководителем всей Формулы 1, а также о слухах об уходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari.

На протяжении всего сезона 2019 года в паддоке ходили слухи о том, что руководитель Формулы 1 Чейз Кэри может покинуть свой пост по причине преклонного возраста. Среди кандидатур для его замены чаще всего звучало имя руководителя команды Mercedes Тото Вольфа, который младше Кэрри на 18 лет.

Ближе к концу сезона также появился слух о переговорах Льюиса Хэмилтона с Ferrari. Появились и предположения, что оба ключевых участников команды Mercedes могут покинуть ее одновременно после сезона 2020 года.

Однако на пресс-конференции в ходе церемонии награждения FIA Вольф постарался развеять такие предположения, хотя и согласился, что сам он пока не принял решения о своем долгосрочном будущем с Mercedes.

«Я заметил, что мне нравятся отношения с командой и те отношения, которые сложились у меня с боссами из концерна Daimler, – заявил Вольф. – И для меня это важнее всего. Руководство нам доверяет и позволяет делать все, что приводит команду к успеху. Так что я не могу так просто принять решение, когда оно касается долгосрочного будущего меня и команды.

Это потребует какого-то времени. Но я не думаю, что стоит ожидать сюрпризов.

То же касается и Хэмилтона. Мы давно работаем вместе, доверяем друг-другу. У нас были сложные времена, но они нас только укрепили. И конечно мы постоянно говорим о том, куда двигается команда, а куда – карьера Льюиса.

Все эти разговоры естественны в межсезонье. Журналисты кормятся слухами, которые мы порой подогреваем. Так всегда зимой происходит, это часть Формулы 1. Но я не думаю, что меня ждут какие-то сюрпризы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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