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Формула 1 / Интервью

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле

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«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле
Автор:
28 июл. 2020 г., 09:31

Джон Элканн призвал всех болельщиков Скудерии набраться терпения и не критиковать команду в сложный момент, когда закладывается базис будущих успехов

Правнук основателя FIAT и нынешний президент компании Джон Элканн дал большое интервью Gazzetta dello Sport. В этом интервью управленец высказался о нынешних проблемах команды Ferrari.

В трех первых Гран При та продемонстрировала невыразительную форму, которую дополнило столкновение пилотов на первом же круге второй гонки в Шпильберге. В результате вице-чемпион трех последних лет занимает только пятую строчку в Кубке конструкторов. 

По мнению Элканна, трудный период продлится еще как минимум полтора года, и только потом можно ждать улучшения ситуации. 

«Со спортивной точки зрения мы проходим сейчас через сложный момент, – признал Элканн. – У нас не было побед в чемпионате пилотов с 2007 года, в Кубке конструкторов с 2008-го. За это время побеждали Red Bull благодаря аэродинамике и Mercedes из-за своих отличных гибридных моторов. 

В этом году мы неконкурентоспособны из-за ошибок при создании машины. У нас есть несколько структурных слабостей, которые существуют уже некоторое время. Они затрагивают аэродинамику и шасси. И еще нам не хватает мощности мотора. Реальность в том, что пока мы недостаточно быстры. Мы уже видели это на трассе и еще увидим в дальнейшем. 

Сегодня мы закладываем фундамент возвращения к конкурентоспособности и победам, когда с 2022 года изменятся правила. В этом я убежден». 

Лэнс Стролл, Racing Point RP20, и Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Лэнс Стролл, Racing Point RP20, и Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Проблемы копились десятилетие»

При этом, по мнению президента FIAT, из-за новых правил Формулы 1 даже в 2022 году рассчитывать на успех команде будет непросто. 

«Мы очень слабо стартовали, а потому должны оставаться реалистами, – объяснил Элканн. – Нам известны структурные слабости машины, которые проявляли себя на протяжении десяти последних лет, а переход на гибридные моторы лишь подчеркнул их. Мы поддержали переход на новый регламент, потому что верили – он повысит конкуренцию в Формуле 1. А ограничения бюджетов считаем не преградой на пути к победам, а новым вызовом.

Наши инженеры и механики будут черпать в этом вызове силы и креативность, чтобы вернуть Ferrari на вершину. За последние десять лет я никогда не видел в команде такого настроя на успех».

Одновременно Элканн подтвердил, что сохраняет веру в главу команды Маттиа Бинотто, в адрес которого за последнее время прозвучало немало критики. 

«Я полностью доверяю ему, – сказал бизнесмен. – Не только потому, что Маттиа возглавил команду лишь в прошлом году. Но и потому, что у него есть все необходимые знания и качества, чтобы привести Скудерию к новым победам.

Он работал в Ferrari с Тодтом и Шуми, он знает, как побеждать. А со следующего года у нас будут два молодых гонщика, столь же амбициозных, как и мы сами».

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Джон Элканн, президент FIAT, и Шарль Леклер, Ferrari

Джон Элканн, президент FIAT, и Шарль Леклер, Ferrari

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

«Алонсо и Феттелю не хватило терпения» 

Развивая тему пилотов, Элканн не смог избежать критики в адрес Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Им так и не удалось вернуть титулы в Маранелло. По словам босса компании, обоим оказалось непросто вести вперед команду, которая не является сильнейшей. 

«За последние десять лет за нас выступали такие чемпионы, как Алонсо и Феттель, – объяснил Джон Элканн. – Нет сомнений, что тем, кто уже знает вкус побед, гораздо сложнее набраться терпения и идти к новому успеху. В этом отношении молодым проще: у них все впереди.

Сейчас мы работаем на перспективу: контракт с Шарлем [Леклером] рассчитан на пять лет, такого никогда не было прежде в истории Ferrari. А новая машина будет создаваться при их с [Карлосом] Сайнсом непосредственном участии». 

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Элканн добавил: «Нашим фанатам столь же сложно, как и нам самим, поэтому мы должны быть честны с ними. Впереди долгий путь. Когда Тодт начал новый исторический цикл [двумя титулами] в 2000 году, ему предшествовало долгое ожидание, более 20 лет, с 1979-го.

Жану потребовалось время. Он пришел в Маранелло в 1993-м, чтобы вернуть Ferrari к успехам. И сейчас важно слаженно работать на трассе и за ее пределами, шаг за шагом создавая ту Ferrari, которую мы все хотим видеть».

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Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Роберто Кинкеро

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