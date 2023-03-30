«Не ждите чудес в эти выходные». Леклер оценил силу Ferrari

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Всего 12 месяцев назад Шарль Леклер не оставил соперникам шансов в Альберт-парке. Он стартовал с поула, лидировал все 58 кругов и промчался под клетчатый флаг на 20 секунд раньше Серхио Переса. Тогда казалось, что перед монегаском простирается прямая и широкая дорога к званию чемпиона мира.

«Это приятные воспоминания, – сказал пилот Ferrari в четверг. – Но сейчас мы должны сконцентрироваться на предстоящем Гран При. Мы прибыли на этап, находясь совсем не в такой ситуации, как год назад. Понятно, что сейчас у нас нет прежней скорости, но мы работаем, не жалея сил, чтобы вернуться на желаемый уровень.

Прошлогодняя гонка принесла нам много радости, но я совершенно не думаю, что в этот раз стоит ждать каких-то чудес».

Он добавил: «Результаты квалификации были позитивными и в Джидде, и в Бахрейне. На одном быстром круге мы достаточно сильны и умеем пользоваться возможностями машины.

Но в гонках все намного сложнее. Мы постоянно упираемся в пределы возможностей шасси, и хотя активно занимаемся этими вопросами, на этом этапе, как мне кажется, ситуация вновь будет такой же».

На вопрос о целях на уик-энд гонщик ответил: «Добиться, чтобы машина была сильна в любых условиях. В квалификации, когда у шин достаточно сцепления, у нас есть скорость. Но в гонке зацеп становится ниже, ощущения ухудшаются, и мы теряем силу. И именно над этим мы планируем работать [в тренировках]».

Пятничные сессии в Альберт-парке пройдут с 4:30 до 5:30 и с 8:00 до 9:00 Мск.