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Формула 1 / Новость

«Не жалеем об уходе и не собираемся назад». Босс BMW об отношении к Ф1

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«Не жалеем об уходе и не собираемся назад». Босс BMW об отношении к Ф1
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
5 мая 2020 г., 18:55

Баварский концерн покинул чемпионат мира в конце 2009 года – и возвращение никак не укладывается в его нынешнюю стратегию развития

Слухи об интересе BMW к Формуле 1 возникают с завидной регулярностью. Пару лет назад один инсайдер даже рассказывал, будто баварцы уже построили гибридный двигатель и активно тестируют его на полусекретной базе где-то в Альпах.

Однако представители самого концерна регулярно опровергают свой интерес к Ф1. В очередной раз им пришлось комментировать ситуацию после того, как чемпионат DTM оказался на грани закрытия после решения Audi покинуть его, что оставило BMW единственным участником. 

Но ответ оказался прежним. «Сейчас Формула 1 не представляет для нас интереса», – отметил в интервью Süddeutsche Zeitung Клаус Фрелих, отвечающий в совете директоров компании за вопросы развития. 

Он добавил: «Бренд получает [от Ф1] очень мало, при этом требуются гигантские инвестиции. Мы не жалеем, что ушли [в конце сезона-2009]. Кроме того, сам спорт сейчас проходит через непростое время перемен».

Фрелих отдельно подчеркнул, что даже потенциальный коллапс DTM не повлияет на позицию BMW: «Наша стратегия в гонках является частью общей корпоративнй стратегии. Это не тот случай, когда вам нужен яркий проект в Ф1, чтобы продавать довольно средние автомобили.

У нас нет необходимости заявлять о себе подобным образом в интересах бренда. Такой путь хорош для производителей из массового сегмента. Мы же ищем форматы, которые вписываются в нашу стратегию. Прежде всего они должны быть ориентированы на снижение выбросов и электрические технологии.

Если говорить в целом о желании инвестировать, то сейчас оно на низком уровне, особенно учитывая коронавирус. Глобальная экономика в рецессии – возможно, крупнейшей с 1945 года». 

При этом член совета директоров все же согласился, что автоспорт в целом остается для баварского производителя важным инструментом: «Компании должны разумно тратить свои деньги, и это не может не сказываться на гонках. Но как по мне, спорт важен для бренда, нельзя просто полностью отказаться от любых выступлений».

Сейчас у BMW есть гоночные программы в Формуле Е, чемпионате мира WEC и соревнованиях GT.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кристиан Ниммерфолль

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