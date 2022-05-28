Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Вольф: Опыт Барселоны никак не помог нам в Монако Следующая / Перес объяснил разворот холодными шинами и просчетом команды
Формула 1 / Гран При Монако Новость

«Не волнуйся, я уже в стене». Алонсо объяснил аварию в квалификации

Ветеран Формулы 1 рассказал, что привело его в барьер из старых шин по ходу самой важной сессии Гран При Монако

Адам Купер
Автор:
«Не волнуйся, я уже в стене». Алонсо объяснил аварию в квалификации
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Двукратный триумфатор гонки в княжестве Фернандо Алонсо дошел до финала квалификации 2022 года, однако в тот самый момент, когда Серхио Перес разбил машину на набережной, испанец тоже попал в аварию. Он заблокировал колеса на торможении перед поворотом Мирабо и по прямой уехал в стопки старых шин. 

«Я врезался, после чего включил радио и сказал инженеру, что нахожусь в пятом повороте, – объяснил Фернандо репортерам. – Он ответил: "В восьмом повороте авария, так что красные флаги". Мне осталось только парировать: "Не волнуйся, я уже в стене"». 

Фернандо добавил: «До того момента все складывалось хорошо. Первый сегмент оказался проще, чем мы ожидали, так что на финал получилось сберечь два свежих комплекта шин.  

Я всерьез рассчитывал стать пятым, так как после первой попытки был на этой позиции. Ко второй трасса стала еще быстрее, так что, думаю, все было реально. Но тот круг я не закончил – потерял концентрацию, затормозил слишком поздно, заблокировал колеса. Наверное, можно было свернуть на боковую дорожку, но я все же попробовал вписаться в тот поворот. Но не вышло. 

Так что первым делом я извинился перед командой, так как в этом году каждая ошибка стоит денег, а у нас лимит расходов. 

Сложно принять это, гордиться мне особенно нечем. Надеюсь, завтра получится лучше справиться с работой».

Двукратный чемпион мира добавил, что Alpine удалось после сложностей в начале уик-энда добиться от машины скорости: «Поначалу передок вел себя не очень здорово, да и "козление" мешало. Но сегодня машина давала больше уверенности, позволяла атаковать, так что мы прибавляли с каждым сегментом.  

Нам пришлось многое поменять. Стартовая точка оказалась не самой удачной. Но в команде очень точно и четко вносили верные изменения, они большие молодцы. 

Надеюсь, гонка будет хорошей. Если пойдет дождь, он все перемешает. Сложно загадывать, но тогда важнее всего будет остаться в борьбе. 

Можно ожидать хаоса. Я бы, говоря откровенно, предпочел сухую гонку, пусть даже для всех вас она будет скучной. В дождь же будет лотерея. Проверим, насколько мы везучие».

Фернандо предстоит стартовать в воскресенье седьмым, его напарник Эстебан Окон будет на решетке девятым. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Вольф: Опыт Барселоны никак не помог нам в Монако
Предыдущая новость

Вольф: Опыт Барселоны никак не помог нам в Монако
Следующая новость

Перес объяснил разворот холодными шинами и просчетом команды

Перес объяснил разворот холодными шинами и просчетом команды
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Хэмилтона заподозрили в прикосновении к крылу Red Bull Гран При Испании
Формула 1

Хэмилтона заподозрили в прикосновении к крылу Red Bull

В Формуле 1 решили иначе составлять календарь
Формула 1

В Формуле 1 решили иначе составлять календарь

Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего
Формула 1

Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Слухи: Aston Martin составила список пилотов на замену Феттелю
Формула 1

Слухи: Aston Martin составила список пилотов на замену Феттелю

Алонсо согласился перейти в Red Bull. Это удивило Хорнера Гран При Испании
Формула 1

Алонсо согласился перейти в Red Bull. Это удивило Хорнера

Алонсо поставили новый мотор, он будет стартовать последним Гран При Испании
Формула 1

Алонсо поставили новый мотор, он будет стартовать последним

Alpine Больше от
Alpine
Алонсо обвинил судей Гран При Майами в некомпетентности Гран При Майами
Формула 1

Алонсо обвинил судей Гран При Майами в некомпетентности

В Alpine решили, когда выберут между Алонсо и Пиастри
Формула 1

В Alpine решили, когда выберут между Алонсо и Пиастри

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1
Формула 1

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1

Самое важное:

Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull
Формула 1 Формула 1

Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок
Формула 1 Формула 1

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок

Ferrari подала протест на пересечение Максом линии на выезде из боксов
Формула 1 Формула 1

Ferrari подала протест на пересечение Максом линии на выезде из боксов

Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы
Формула 1 Формула 1

Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.