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Двукратный триумфатор гонки в княжестве Фернандо Алонсо дошел до финала квалификации 2022 года, однако в тот самый момент, когда Серхио Перес разбил машину на набережной, испанец тоже попал в аварию. Он заблокировал колеса на торможении перед поворотом Мирабо и по прямой уехал в стопки старых шин.

«Я врезался, после чего включил радио и сказал инженеру, что нахожусь в пятом повороте, – объяснил Фернандо репортерам. – Он ответил: "В восьмом повороте авария, так что красные флаги". Мне осталось только парировать: "Не волнуйся, я уже в стене"».

Фернандо добавил: «До того момента все складывалось хорошо. Первый сегмент оказался проще, чем мы ожидали, так что на финал получилось сберечь два свежих комплекта шин.

Я всерьез рассчитывал стать пятым, так как после первой попытки был на этой позиции. Ко второй трасса стала еще быстрее, так что, думаю, все было реально. Но тот круг я не закончил – потерял концентрацию, затормозил слишком поздно, заблокировал колеса. Наверное, можно было свернуть на боковую дорожку, но я все же попробовал вписаться в тот поворот. Но не вышло.

Так что первым делом я извинился перед командой, так как в этом году каждая ошибка стоит денег, а у нас лимит расходов.

Сложно принять это, гордиться мне особенно нечем. Надеюсь, завтра получится лучше справиться с работой».

Двукратный чемпион мира добавил, что Alpine удалось после сложностей в начале уик-энда добиться от машины скорости: «Поначалу передок вел себя не очень здорово, да и "козление" мешало. Но сегодня машина давала больше уверенности, позволяла атаковать, так что мы прибавляли с каждым сегментом.

Нам пришлось многое поменять. Стартовая точка оказалась не самой удачной. Но в команде очень точно и четко вносили верные изменения, они большие молодцы.

Надеюсь, гонка будет хорошей. Если пойдет дождь, он все перемешает. Сложно загадывать, но тогда важнее всего будет остаться в борьбе.

Можно ожидать хаоса. Я бы, говоря откровенно, предпочел сухую гонку, пусть даже для всех вас она будет скучной. В дождь же будет лотерея. Проверим, насколько мы везучие».

Фернандо предстоит стартовать в воскресенье седьмым, его напарник Эстебан Окон будет на решетке девятым.