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Формула 1 Новость

«Не вините Бинотто». Масса объяснил причины кризиса в Ferrari

Бывший пилот Скудерии поделился мнением о том, почему в нынешнем сезоне команда испытывает очевидные проблемы, хотя ее машина очень быстра

Луис Рамирес
Автор:
«Не вините Бинотто». Масса объяснил причины кризиса в Ferrari
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Отлично начав чемпионат-2022 и захватив уверенное лидерство в обоих зачетах, Ferrari начала терять очки из-за всевозможных проблем – прежде всего поломок и тактических просчетов. 

Неудивительно, что это сделало команду мишенью для серьезной критики. Под ее огнем в первую очередь оказался Миттиа Бинотто, который с 2019 года стоит у руля Скудерии. 

Однако бывший пилот Ferrari, вице-чемпион мира Фелипе Масса не согласился с такой оценкой деятельности итальянского босса. 

После Гран При Венгрии, где пилоты на алых машинах растеряли позиции и даже не попали на подиум, Фелипе отметил в эфире Sky Sports F1: «Он [Бинотто] – отличный инженер и очень хороший человек. Он очень здорово разбирается в технической стороне нашего спорта, а общаться с ним всегда приятно». 

Бразилец продолжил: «Да, результаты недостаточно хороши, но нельзя винить во всем его одного. Маттиа тоже несет ответственность, но только частичную. 

Ferrari нужно быть хладнокровнее при принятии решений. Они должны быть уверены, что четко понимают общую картину. Те тактические ошибки, которые мы видели у них в начале сезона, повторяются и сейчас.

Им нужно быстро что-то менять, иначе придется платить самую высокую цену».

Сейчас Скудерия уступает Red Bull 97 очков в Кубке конструктров, а Шарль Леклер отстает на 80 баллов от лидера сезона Макса Ферсаппена.

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