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Формула 1 / Новость

«Не важно, где там Mercedes». Ферстаппен расстроился из-за второго места

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«Не важно, где там Mercedes». Ферстаппен расстроился из-за второго места
Автор:
, редактор

Макса разочаровало поражение от Стролла

Макс Ферстаппен показал лучшие времена на всех тренировках Гран При Турции и был лидером в двух первых сегментах квалификации. Однако в решающем сегменте голландец уступил три десятых Лэнсу Строллу и остался вторым.

Этот результат стал повторением лучшего достижения Ферстаппена в этом сезоне, однако Макс остался разочарован.

«Я расстроен, потому что весь уик-энд был первым и с большим отрывом, а потом проиграл в Q3, – сказал Ферстаппен. – В конечном итоге, мне не важно, где там Mercedes, меня беспокоят только мои результаты. И результат в Q3 вышел нехорошим, поэтому я расстроен.

Нельзя оценивать свои результаты по другим людям, надо смотреть на себя».

По мнению голландца, причиной неудачи стал переход на промежуточную резину: «В третьем сегменте я не был уверен насчет перехода на промежуточную резину, мне было комфортно на дождевой.

И после переобувки у меня стало намного меньше сцепления с трассой. Спереди вообще не было зацепа, особенно в местах, где была стоячая вода».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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