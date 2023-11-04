«Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом

Фернандо Алонсо уже завершил быструю попытку в первом сегменте и медленно катился по трассе, когда на выходе из второго поворота его настиг Эстебан Окон. Французу пришлось корректировать снос задка, что привело к изменению его траектории – и контакту по касательной между машинами.

Alpine в итоге улетела в забор, для ремонта которого заезды пришлось остановить на 23 минуты, а Алонсо удалось довести Aston Martin до гаража команды, но повреждения левой передней подвески оказались слишком серьезными и не позволили ветерану вернуться на трассу.

«К сожалению, мы не смогли продолжить квалификацию, – рассказал Фернандо в телеинтервью. – Жаль, что обе машины серьезно пострадали. Никто не хотел такого развития событий.

Я пока не изучил повторы, но мне сказали, что он немного потерял контроль над машиной. Что ж, это одна из тех ситуаций – не в то время не в том месте».

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Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Днем ранее пилоты Aston Martin стали в главной квалификации третьим и четвертым, тогда как в субботнем спринте им предстоит стартовать лишь 15-м и 17-м.

«Вчера у нас был отличный темп, – объяснил Алонсо. – Сегодня уже начались определенные сложности. У нас есть вопросы к собственному темпу.

Но я в любом случае более уверен, чем в Остине и Мехико. Надеюсь, в гонках мы будем быстры».

Стролл, который выбыл из квалификации после первого же сегмента, объяснил такой результат тем, что не имел возможности проехать круг без помех.

«Очень много трафика, – сказал канадец. – На этот трассе у тебя нет возможности проехать быстрый круг, если на нем нужно провести три или четыре обгона. Из-за них ты всегда теряешь прижим.

Сегодня это дорого обошлось нам. Думаю, что машина в порядке, темп у нас есть. Просто сессия короткая, а трафика слишком много».