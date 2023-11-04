Формула 1 Гран При Бразилии
Новость

«Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом

Гонщик Aston Martin рассказал, как получилось так, что в квалификации спринта на «Интерлагосе» они не смогли разъехаться с бывшим напарником

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
Updated
Эстебан Окон, Alpine A523, после аварии

Фернандо Алонсо уже завершил быструю попытку в первом сегменте и медленно катился по трассе, когда на выходе из второго поворота его настиг Эстебан Окон. Французу пришлось корректировать снос задка, что привело к изменению его траектории – и контакту по касательной между машинами.

Alpine в итоге улетела в забор, для ремонта которого заезды пришлось остановить на 23 минуты, а Алонсо удалось довести Aston Martin до гаража команды, но повреждения левой передней подвески оказались слишком серьезными и не позволили ветерану вернуться на трассу. 

«К сожалению, мы не смогли продолжить квалификацию, – рассказал Фернандо в телеинтервью. – Жаль, что обе машины серьезно пострадали. Никто не хотел такого развития событий. 

Я пока не изучил повторы, но мне сказали, что он немного потерял контроль над машиной. Что ж, это одна из тех ситуаций – не в то время не в том месте».

Читайте также:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Днем ранее пилоты Aston Martin стали в главной квалификации третьим и четвертым, тогда как в субботнем спринте им предстоит стартовать лишь 15-м и 17-м. 

«Вчера у нас был отличный темп, – объяснил Алонсо. – Сегодня уже  начались определенные сложности. У нас есть вопросы к собственному темпу. 

Но я в любом случае более уверен, чем в Остине и Мехико. Надеюсь, в гонках мы будем быстры». 

Стролл, который выбыл из квалификации после первого же сегмента, объяснил такой результат тем, что не имел возможности проехать круг без помех. 

«Очень много трафика, – сказал канадец. – На этот трассе у тебя нет возможности проехать быстрый круг, если на нем нужно провести три или четыре обгона. Из-за них ты всегда теряешь прижим. 

Сегодня это дорого обошлось нам. Думаю, что машина в порядке, темп у нас есть. Просто сессия короткая, а трафика слишком много». 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии
Следующая новость Фото дня: Масса все же приехал на «Интерлагос»
Мэтт Кью
Больше от
Мэтт Кью
Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора

Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора

Формула 1
Гран При Бразилии

Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора

В Формуле 1 заговорили о необходимости смягчить правила закрытого парка

В Формуле 1 заговорили о необходимости смягчить правила закрытого парка

Формула 1
Гран При Бразилии

В Формуле 1 заговорили о необходимости смягчить правила закрытого парка В Формуле 1 заговорили о необходимости смягчить правила закрытого парка

В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки

В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки

Формула 1
Гран При Бразилии

В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки

Фернандо Алонсо
Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса

Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса

Формула 1
Гран При Бразилии

Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Aston Martin Racing
Больше от
Aston Martin Racing
Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

«Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston

«Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston

Формула 1
Гран При Бразилии

«Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston «Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Стартовая решетка Гран При Бразилии Стартовая решетка Гран При Бразилии

Самое важное:

«Убогая машина, которая ехала ужасно». Вольф о провале Mercedes в Бразилии

«Убогая машина, которая ехала ужасно». Вольф о провале Mercedes в Бразилии

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

«Убогая машина, которая ехала ужасно». Вольф о провале Mercedes в Бразилии «Убогая машина, которая ехала ужасно». Вольф о провале Mercedes в Бразилии

Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса

Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса Алонсо признался, что за круг до финиша смирился с поражением от Переса

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.